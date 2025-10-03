Redresare economică din 2026? Premierul anunță primele semne pozitive

„Din punctul meu de vedere pot să prezum că din primăvara anului viitor vor trebui să se vadă primele semne de normalizare, de însănătoşire”, a declarat premierul, la Prima TV, precizând că indicatorii vor include scăderea inflaţiei, eliminarea discuţiilor despre tăieri bugetare şi deficite, precum şi implementarea de măsuri pentru stabilizarea economiei.

Bolojan a enumerat semnele concrete ale redresării: „Înseamnă că inflaţia începe să scadă. Înseamnă că nu mai vorbim de tăieri, nu mai vorbim de deficite, ci vorbim de măsuri care să facă economia să stea pe baze mai stabile. Vorbim de măsuri care să susţină nişte activităţi economice în domenii unde putem creşte, semne care arată că în domeniul energiei încep să scadă preţurile”.

Premierul a subliniat că evoluţia pozitivă depinde de continuarea măsurilor de disciplină fiscală, reducerea cheltuielilor de funcţionare şi asigurarea stabilităţii politice.

El a precizat că Guvernul a analizat peste 15 ţări care au trecut prin situaţii similare şi a adoptat măsurile standard: creşteri de venituri, scăderi de cheltuieli şi eşalonarea investiţiilor.

Bolojan a explicat că România se confruntă cu probleme suprapuse: venituri de doar 30% din PIB faţă de media europeană de 40% şi cheltuieli mai mari decât ţările europene.