Prima pagină » Politic » Redresare economică din 2026? Premierul anunță primele semne pozitive

Redresare economică din 2026? Premierul anunță primele semne pozitive

Prim-ministrul Ilie Bolojan estimează că primele semne de normalizare şi însănătoşire economică ar putea fi vizibile din primăvara anului 2026, cu condiţia menţinerii disciplinei fiscale şi a stabilităţii politice.
Ilie Bolojan: Victoria Maiei Sandu în Republica Moldova este o performanţă ce merită respect
Ilie Bolojan: Victoria Maiei Sandu în Republica Moldova este o performanţă ce merită respect
Premierul Ilie Bolojan, despre cazul chiriei de 180.000 euro Exim Bank. „Aştept să văd ca cei care trebuie să-şi facă datoria să vină cu o finalizare a anchetei”
Premierul Ilie Bolojan, despre cazul chiriei de 180.000 euro Exim Bank. „Aştept să văd ca cei care trebuie să-şi facă datoria să vină cu o finalizare a anchetei”
Ilie Bolojan spune că nu s-a gândit la o candidatură pentru Cotroceni: „Nu m-a preocupat niciodată”
Ilie Bolojan spune că nu s-a gândit la o candidatură pentru Cotroceni: „Nu m-a preocupat niciodată”
Până când vor fi plafonate salariile și pensiile? Anunțul făcut de Ilie Bolojan
Până când vor fi plafonate salariile și pensiile? Anunțul făcut de Ilie Bolojan
Ilie Bolojan spune că primarul Ilie Bolojan ar fi de acord cu măsurile premierului Ilie Bolojan
Ilie Bolojan spune că primarul Ilie Bolojan ar fi de acord cu măsurile premierului Ilie Bolojan
Andreea Tobias
03 oct. 2025, 19:33, Politic

„Din punctul meu de vedere pot să prezum că din primăvara anului viitor vor trebui să se vadă primele semne de normalizare, de însănătoşire”, a declarat premierul, la Prima TV, precizând că indicatorii vor include scăderea inflaţiei, eliminarea discuţiilor despre tăieri bugetare şi deficite, precum şi implementarea de măsuri pentru stabilizarea economiei.

Bolojan a enumerat semnele concrete ale redresării: „Înseamnă că inflaţia începe să scadă. Înseamnă că nu mai vorbim de tăieri, nu mai vorbim de deficite, ci vorbim de măsuri care să facă economia să stea pe baze mai stabile. Vorbim de măsuri care să susţină nişte activităţi economice în domenii unde putem creşte, semne care arată că în domeniul energiei încep să scadă preţurile”.

Premierul a subliniat că evoluţia pozitivă depinde de continuarea măsurilor de disciplină fiscală, reducerea cheltuielilor de funcţionare şi asigurarea stabilităţii politice.

El a precizat că Guvernul a analizat peste 15 ţări care au trecut prin situaţii similare şi a adoptat măsurile standard: creşteri de venituri, scăderi de cheltuieli şi eşalonarea investiţiilor.

Bolojan a explicat că România se confruntă cu probleme suprapuse: venituri de doar 30% din PIB faţă de media europeană de 40% şi cheltuieli mai mari decât ţările europene.