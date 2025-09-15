Senatul analizează moțiunea simplă împotriva ministrului Educației. Opoziția cere eliminarea măsurilor de austeritate din școli

Senatul urmează să discute și să voteze luni o moțiune simplă prin care sunt contestate politicile Guvernului în domeniul educației, potrivit informațiilor publicate de forul legislativ.

Documentul a fost depus miercuri de liderul grupului senatorial AUR, Petrișor Peiu.

Moțiunea poartă titlul „În loc de instrucţie şi excelenţă, umilinţă şi dresaj” și are 38 de semnături de la senatori din opoziție, mai exact, 28 de la AUR, 6 neafiliați și 4 de la Pace-Întâi România.

„România se află în faţa unei crize fără precedent în domeniul educaţiei, iar sub conducerea ministrului Daniel David, sistemul naţional de învăţământ a fost supus unor măsuri de austeritate brutale, aplicate prin minciună, manipulare şi dispreţ faţă de nevoile reale ale elevilor, părinţilor şi profesorilor. (…) Educaţia a ajuns copilul ilegitim al Guvernului, rodul unei alianţe politice dăunătoare, care împinge România spre un viitor sumbru. (…) Legea 141/2025, adoptată prin asumarea răspunderii, fără dezbatere parlamentară, reprezintă cel mai brutal atac asupra educaţiei din ultimii ani. Pachetul de măsuri promovat de domnul David are consecinţe catastrofale asupra calităţii educaţiei şi asupra stabilităţii profesiei didactice”, se precizează în textul moțiunii.

Opoziția susține că peste 15.000 de posturi ar dispărea prin neprelungirea contractelor profesorilor suplinitori și a celor titulari cu normă redusă.

Totodată, aceștia menționează că motivul prezentat de Guvern, reducerea deficitului, ar aduce conform Consiliului Fiscal o economie de doar 0,02% din PIB, adică 378 de milioane de lei.

Senatorii semnatari critică și reducerea fondurilor pentru burse, dar și situația dificilă a elevilor din mediul rural, obligați să parcurgă distanțe lungi pentru a ajunge la școală.

Aceștia declară că mișcarea „creşte riscul abandonului şcolar”.

Printre cerințele moțiunii se află anularea rapidă a măsurilor aplicate în învățământul preuniversitar și universitar, recâștigarea prestigiului cadrelor didactice, eliminarea „derapajelor ideologice” din programele școlare, alocarea a minimum 6% din PIB pentru educație și inițierea unui dialog real cu toate părțile implicate.

„Renunţarea domnului Daniel David la funcţia de ministru al Educaţiei şi Cercetării ar fi un act de igienă politică, un gest de respect faţă de profesori, elevi şi viitorul acestei ţări. (…) Prin această moţiune dorim să tragem un semnal de alarmă naţional: educaţia este în pericol! Dacă nu o apărăm acum, vom pierde o generaţie întreagă”, se arată în documentul depus în Senat.