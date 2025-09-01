Sorin Grindeanu cere „date corecte” şi reguli unitare pentru tăierile de personal din administraţie

Sorin Grindeanu a declarat că pachetul de reforme care vizează pensiile magistraţilor, eliminarea privilegiilor, reglementarea instituţiilor şi modificările din sănătate are la bază munca ministerelor conduse de reprezentanţi PSD şi a subliniat că partidul său vrea să participe în continuare la procesul decizional.

El a criticat însă lipsa de coerenţă în prezentarea datelor legate de restructurări şi a dat exemplul unei discuţii din coaliţie cu primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu. „Dânsu spunea că nu e corect, pentru că eu, la Sectorul 6, am serviciile de administrare a domeniului public prinse în aparatul propriu al primarului. Şi atunci eu trebuie să dau mai mulţi oameni afară faţă de alte primării care au societăţi comerciale. Da, e adevărat după calcule făcute pe repede înainte”, a explicat Grindeanu.

În acest context, social-democratul a cerut o „matrice unitară” care să se aplice tuturor instituţiilor: „Avem nevoie de date corecte. Marţi am avut nişte date de la Guvern, vineri alte date, aseară cu totul alte date. Am vorbit cu oameni care conduc acest domeniu şi mi-au spus că nici de ultimele date nu sunt siguri. Noi am cerut să ne aşezăm, să discutăm cu date curate şi să aplicăm aceleaşi reguli pentru toată lumea.”

Grindeanu a precizat că PSD susţine reformele, dar insistă ca ele să fie aplicate în mod egal „de sus până jos”.