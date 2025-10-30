Prima pagină » Politic » Sorin Grindeanu: E prea târziu, dar spitalul de mari arși de la Timișoara se va finaliza anul acesta

Sorin Grindeanu: E prea târziu, dar spitalul de mari arși de la Timișoara se va finaliza anul acesta

Întrebat de ce România nu are nici acum, la un deceniu de la tragedia din clubul Colectiv, un spital de mari arși, liderul PSD Sorin Grindeanu a spus că lucrările de la Timișoara sunt aproape gata și că unitatea va fi finalizată „în perioada imediat următoare”.
Grindeanu așteaptă reacția premierului și a miniștrilor de forță la retragerea trupelor americane
Grindeanu așteaptă reacția premierului și a miniștrilor de forță la retragerea trupelor americane
Grindeanu răspunde acuzațiilor lansate de Ciprian Ciucu: Amestecă politicul cu administrația
Grindeanu răspunde acuzațiilor lansate de Ciprian Ciucu: Amestecă politicul cu administrația
Sorin Grindeanu: Nu am fost invitat la depunerea jurământului Oanei Gheorghiu
Sorin Grindeanu: Nu am fost invitat la depunerea jurământului Oanei Gheorghiu
Nicușor Dan a depus o coroană de flori în memoria victimelor de la Clubul „Colectiv”: „În memoria victimelor, avem responsabilitatea de a schimba și de a rezolva”
Nicușor Dan a depus o coroană de flori în memoria victimelor de la Clubul „Colectiv”: „În memoria victimelor, avem responsabilitatea de a schimba și de a rezolva”
Operațiune în forță a poliției in favelele din Rio: Brazilia „nu poate accepta” criminalitatea organizată, spune președintele Lula
Operațiune în forță a poliției in favelele din Rio: Brazilia „nu poate accepta” criminalitatea organizată, spune președintele Lula
Rareș Mustață
30 oct. 2025, 13:09, Politic

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, la împlinirea a zece ani de la incendiul din clubul Colectiv, că spitalul de mari arși de la Timișoara se află într-o fază „foarte înaintată” și că finalizarea acestuia este o chestiune „de scurt timp”.

Întrebat de un reporter de ce, după un deceniu și mai multe guverne PSD, România nu are încă un spital dedicat marilor arși, Grindeanu a spus că responsabilitatea nu aparține exclusiv social-democraților, dar a admis că țara „ar fi trebuit să aibă de mult” o astfel de unitate medicală.

„Nu am fost doar noi la guvernare, dar asta nu înseamnă că România nu trebuia să aibă un spital de mari arși. Știu foarte bine ce se întâmplă la Timișoara, proiectul e gestionat de profesioniști, și cred că anul acesta va fi finalizat. E adevărat că prea târziu, dar se face ceva acolo unde există oameni competenți”, a spus Grindeanu.

El a adăugat că, asemenea proiectelor de infrastructură, și în domeniul sănătății a lipsit „managementul potrivit” pentru a debloca lucrările esențiale.

Grindeanu a mai precizat că spitalul din Timișoara este gestionat de actualul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, și că lucrările se desfășoară conform planului.