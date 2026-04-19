Sorin Grindeanu, întrebat dacă va accepta preluarea funcției de premier: „Nu avem niciun fel de problemă. Asta va hotărî PSD-ul”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a vorbit duminică seară, la Antena 3, despre posibilitatea ca PSD să preia funcția de prim-ministru în cazul unei schimbări în conducerea Guvernului.

Întrebat dacă ar accepta funcția de premier în cazul unei plecări a lui Ilie Bolojan, Grindeanu a evitat o confirmare. El a declarat că deciziile nu sunt individuale, ci țin de înțelegeri politice între partide.

„Am mai răspuns la această întrebare. Partidul Social-Democrat e partidul care are cei mai mulți parlamentari. În acest moment, și e cel mai mare din Parlamentul României, noi am semnat, sau suntem încă, semnatari ai unui protocol în care se spune cine dă prim-ministru, cine dă președintele Camerei, cine dă președintele Senatului și așa mai departe. Impersonale toate aceste lucruri”, a declarat liderul PSD.

Sorin Grindeanu a mai spus că funcțiile din Guvern sunt rezultatul unui acord politic.

„Nu e vorba de Ilie Bolojan. Ci de reprezentantul PNL. Nu e vorba de Sorin Grindeanu la o dată cu rotativa respectivă. Ci de reprezentantul PSD. Toate lucrurile sunt impersonale. Dacă se dorește să se rămână în același protocol, ar trebui să dea PNL-ul premier. Dar n-am de unde să anticipez în acest moment”, a mai spus acesta.

Acesta a venit cu explicații privind evitarea de speculații pe tema viitorului premier, invocând modul în care astfel de discuții sunt interpretate public.

„Am și evitat, vă spun de ce evit aceste lucruri, fiindcă de fiecare dată a fost speculată această treabă, spunându-se că PSD-ul își dorește un premier marionetă. Nu. PSD-ul își dorește un premier care să facă treabă, să înțeleagă resorturile economiei românești și PSD-ul își dorește un premier care să aibă empatie”, a precizat el.

Întrebat dacă PSD ar accepta totuși nominalizarea premierului în cadrul negocierilor, Grindeanu a declarat că nu ar avea „nicio problemă”.

„Nu avem niciun fel de problemă. Asta va hotărî PSD-ul după, dar PSD-ul, ca structură, n-are niciun fel de problemă să preia acest lucru”, a spus liderul social-democrat.

„În acest moment Partidul Social Democrat are o pondere de 27-28% din Parlament. Cam cât are PNL plus USR la un loc. Numărul de parlamentari pe care îl are Partidul Social Democrat e cam egal cu PNL plus USR. Ca să faci o coaliție pro-europeană, în acest moment, în Parlament, nu poți să excluzi PSD-ul. Nu se poate”, a afirmat Grindeanu.