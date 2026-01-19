Tanczos Barna, despre poziția României în scandalul Trump-Groenlanda: „Trebuie să facem mult și să spunem puțin”

Viceprim-ministrul României, Tanczos Barna, a vorbit luni seara, la Digi24, despre poziția României în contextul tensiunilor apărute între administrația Trump și Europa în legătură cu Groenlanda.

Declarațiile sale au venit în urma unor afirmații făcute de Marius Lazurca, consilier prezidențial pentru securitate națională al președintelui Nicușor Dan, care a spus, într-un interviu la Antena 3, că România susține ambele poziții.

Întrebat despre această poziție, Barna a declarat că este nevoie de prudență în discursul public și a sugerat că, în astfel de momente, diplomația trebuie să fie mai presus decât declarațiile.

„Cred că e o perioadă în care trebuie să facem mult și să spunem puțin”, a afirmat vicepremierul.

Întrebat, de asemenea, daca declarațiile lui Marius Lazurca ar putea fi percepute ca fiind „spus mult”, Tanczos Barna a confirmat că acest lucru este posibil.

„Da, poate fi interpretat că este un pic mai mult decât trebuie”, a spus el,

Tanczos Barna a declarat, de altfel, că are încredere că, la nivelul instituțiilor-cheie ale statului, lucrurile sunt tratate cu responsabilitate.

Viceprim-ministrul a explicat că astfel de subiecte sunt analizate în cadrul structurilor competente, inclusiv la Palatul Cotroceni și în Consiliul Suprem de Apărare a Țării, unde se cunosc interesele fundamentale ale României.

„Sunt convins că la Cotroceni și în CSAT și în acele grupuri unde trebuie discutate aceste aspecte, ele sunt discutate. Sunt convins că la acel nivel se știe care este interesul primordial al României și sunt convins că aceste negocieri și contacte diplomatice există și sunt exploatate la maxim”, a declarat Tanczos Barna.

El a spus că menținerea poziției strategice a României pe plan internațional depinde tocmai de aceste discuții diplomatice.

Întrebat dacă se apropie momentul în care România va fi nevoită să aleagă o tabără în acest context geopolitic, care include SUA și Groenlanda, vicepremierul a respins o astfel de ipoteză.

„Nu cred că se pune problema. Nu se pune problema”, a declarat el.

„E la fel de important parteneriatul strategic cu SUA cât și apartenența la UE și nu cred că este o problemă de tabere. Cu care tabără mergem… cu siguranță se va găsi o soluție și vom putea merge înainte pe drumul nostru european, care este cel mai important lucru pentru noi”, a mai spus viceprim-ministrul.

Ce a declarat Marius Lazurca

Declarațiile sale vin în contextul în care Marius Lazurca a explicat, duminică seara, la Antena 3, mesajul transmis de președintele Nicușor Dan în legătură cu tensiunile dintre administrația Trump și Europa.

Consilierul prezidențial a spus că șeful statului urmărește strict interesele României și că orice asemănare cu pozițiile altor state este una întâmplătoare.

„Dacă președintele României se poziționează similar sau identic cu un alt șef de stat, e o pură coincidență. Șeful statului român urmărește interesele României și poziția României, niciodată poziția altui stat”, a explicat Marius Lazurca.

El a adăugat că, în actuala „mini-criză”, președintele Nicușor Dan nu se plasează între două tabere opuse, ci rămână solidar cu ambele poziții, în măsura în care acest lucru servește intereselor naționale.