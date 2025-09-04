Daniel David: În Statele Unite profesorii sunt formați să predea arii curiculare mai largi

Ministerul Educației Daniel David este categoric: școala începe luni. „Esența unui profesor, când are un copil în fața școlii, îl cheamă în clasă”.

„Am văzut discuțiile în spațiul public, așa cum am spus de fiecare dată, indiferent de discuții, esența unui profesor, că o fi sindicalist sau nesindicalist, că este mai mulțumit sau mai nemulțumit de ceea ce se întâmplă, când are un copil în fața școlii, îl invită în școală și în sala de clasă. Asta este, ca să spun așa, dincolo de aspectul legal. Este o chestie de morală”, a spus Daniel David, joi seara, la Digi24.

Ministerul Educației nu crede că sunt profesori care ar putea refuza accesul elevilor.

„Așa că sunt optimist pentru faptul că vom începe lunii școala, asta fără să anuleze, așa cum ați spus, nemulțumirile pe care le văd în sistem, care vin și din partea mea, dar școala începe luni”, a precizat ministrul.

David: Profesorii pot preda mai multe materii

Acesta a mai declarat că unii profesori vor trebui să predea și alte materii din aria curriculară, dar că acest lucru poate fi și pozitiv.

Întrebat joi seara, la Digi24, dacă din cauza acestor două ore în plus sunt nevoiți profesori de matematică să predea chimie sau de Română care să predea latină, Daniel David a răspuns:

„Sunt, dar nu din cauza acestor două ore. Aceste mecanisme existau și înainte. Aceste mecanisme, de a avea o componentă din norma ta didactică, provenind din aria curriculară sau din altă arie curriculară, exista și înainte și, și acum există, dar există în zona învățământului rural, unde am avut probleme înainte și, evident, avem probleme și în acest moment”.

El vede acest lucru și ca un lucru pozitiv.

„Faptul că în aceeași arie curriculară, de exemplu, la liceu în acest moment, ești profesor de filozofie și poți să predai o treime din norma didactică din aceeași arie curriculară, de exemplu, sociologie sau psihologie, eu cred că este un lucru bun. În multe țări nordice, în Statele Unite ale Americii, profesorii sunt formați să predea pe arii curiculare mai largi. Profesor de științe sociale, profesor de știință, adică dacă știi fizică, poți să predai și chimie”, a explicat ministrul Educației.