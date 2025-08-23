Prima pagină » Social » Două persoane surprinse de vijelie pe Lacul Snagov și-au pierdut viața

Două persoane surprinse de vijelie pe Lacul Snagov și-au pierdut viața

Două persoane care au fost surprinse de vijelie pe Lacul Snagov, în județul Ilfov, în timpul unor activități de agrement, au fost scoase decedate, sâmbătă dimineața, de pompieri și scafandri.
Vânt puternic și copaci doborâți în București și Giurgiu. Zeci de intervenții ale pompierilor
Vânt puternic și copaci doborâți în București și Giurgiu. Zeci de intervenții ale pompierilor
Interlopul din Suceava, care a lovit cu sabia în cap un poliţist, a fost găsit în Norvegia / Poliţia Română a adus în ţară bărbatul
Interlopul din Suceava, care a lovit cu sabia în cap un poliţist, a fost găsit în Norvegia / Poliţia Română a adus în ţară bărbatul
Ministru: România are un mineral pe care toată lumea îl caută înnebunită: grafitul de la Baia de Fier
Ministru: România are un mineral pe care toată lumea îl caută înnebunită: grafitul de la Baia de Fier
Cătălin Prunariu va fi noul administrator special la Romaero
Cătălin Prunariu va fi noul administrator special la Romaero
Cine este „diavolul fără chip”, despre care vorbește ministrul Economiei, Radu Miruță
Cine este „diavolul fără chip”, despre care vorbește ministrul Economiei, Radu Miruță
Laura Buciu
23 aug. 2025, 07:12, Social

„Ca urmare a fenomenelor meteo, pe parcursul nopții, pompierii din cadrul ISU București-Ilfov au fost solicitați să intervină pentru căutarea a două persoane, care au fost surprinse de furtună în timp ce desfășurau activități de agrement pe Lacul Snagov din județul Ilfov. Scafandrii din cadrul ISU B-IF, alături de echipaje de specialitate din cadrul Poliției Transporturi şi de voluntari, au procedat la căutarea celor două persoane cu ajutorul unor sonare şi a altor echipamente specifice”, transmite ISU București – Ilfov, sâmbătă dimineața.

În urma căutărilor, au fost identificate şi extrase din apă cele două persoane, fiind declarate decedate de către medicul de la fața locului.

Pentru gestionarea situației de urgență au fost alocate un echipaj de scafandri, o ambulanță SMURD, o ambulanță a Serviciului de Ambulanță București-Ilfov, punctul de comandă mobil și o autospecială de stingere cu apă și spumă, care avea atașată o barcă remorcabilă.