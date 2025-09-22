Prima pagină » Social » Incendiu la acoperișul fostei clădiri BRD din Brașov

Incendiu la acoperișul fostei clădiri BRD din Brașov

Un incendiu a izbucnit luni seara la acoperișul fostei clădiri BRD din Brașov. La fața locului au fost trimise numeroase echipaje de pompieri.
Ministrul Apărării despre discuțiile din CSAT despre drone: Este doar o clarificare operațională
Ministrul Apărării despre discuțiile din CSAT despre drone: Este doar o clarificare operațională
Ionuț Moșteanu: România nu va fi atacată de Rusia, suntem protejați de NATO
Ionuț Moșteanu: România nu va fi atacată de Rusia, suntem protejați de NATO
Elena Lasconi nu l-ar mai nominaliza premier pe Ilie Bolojan: „A lovit în oameni”
Elena Lasconi nu l-ar mai nominaliza premier pe Ilie Bolojan: „A lovit în oameni”
Elena Lasconi afirmă că știa că se vor anula alegerile încă din 27 noiembrie: „avem două sisteme: unul subteran și unul la vedere”
Elena Lasconi afirmă că știa că se vor anula alegerile încă din 27 noiembrie: „avem două sisteme: unul subteran și unul la vedere”
Koenigsegg Jesko „Cobyx”, un bolid de lux ce costă peste 4 milioane de dolari, lansat în premieră mondială la București
Koenigsegg Jesko „Cobyx”, un bolid de lux ce costă peste 4 milioane de dolari, lansat în premieră mondială la București
Petru Mazilu
22 sept. 2025, 20:51, Social

ISU Brașov anunță că luni, în jurul orei 20:00, pompierii au fost anunțați despre izbucnirea unui incendiu la acoperișul fostei clădiri BRD, situată pe strada Mihai Kogălniceanu.

În misiune au fost trimise cinci autospeciale de stingere cu apă și spumă, două autospeciale pentru transport apă, două autoscări și un echipaj SMURD.

Incendiul s-a manifestat „pe o suprafață de aproximativ 10 metri pătrați la nivelul acoperișului.”

Incendiul a fost stins. Pompierii au transmis că nu au fost înregistrate victime.

Cauza probabilă a izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită.