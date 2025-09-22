Incendiu la acoperișul fostei clădiri BRD din Brașov

ISU Brașov anunță că luni, în jurul orei 20:00, pompierii au fost anunțați despre izbucnirea unui incendiu la acoperișul fostei clădiri BRD, situată pe strada Mihai Kogălniceanu.

În misiune au fost trimise cinci autospeciale de stingere cu apă și spumă, două autospeciale pentru transport apă, două autoscări și un echipaj SMURD.

Incendiul s-a manifestat „pe o suprafață de aproximativ 10 metri pătrați la nivelul acoperișului.”

Incendiul a fost stins. Pompierii au transmis că nu au fost înregistrate victime.

Cauza probabilă a izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită.