Județul Timiș – Cum se vede reforma administrativă în Timișoara / Câte posturi vor fi eliminate la primărie

Municipiul Timiș și Consiliul Județean Timiș – simularea reducerilor de personal angajat în administrația locală, prezentată de guvernul Bolojan.

Timișoara

Posturi totale actuale: 1196 – din care sunt ocupate 963

Plafon după reducere 40%: 825 – 138 de posturi eliminate (din cele 963 ocupate)

Plafon după reducere 45%: 785 – 178 de posturi eliminate (din cele 963 ocupate)

Structură detaliată

Poliția Locală: 303

Evidența populației: 58

Proiecte europene: 10

Microbuze școlare: 0

Consiliul Județean Timiș

Posturi ocupate actuale: 912

Plafon după reducere 40%: 602 – 126 de posturi eliminate

Plafon după reducere 45%: 567 – 91 de posturi eliminate

Structură detaliată

Poliția Locală: 153

Evidența populației: 51

Proiecte europene: 10

Microbuze școlare: 0

Bolojan: „E absolut necesară reforma”!

„Zona de administrație publică locală este un bloc mare de cheltuieli care adună peste 150.000 de oameni, parte în aparatele proprii, parte în zona de asistență socială.

Dacă nu controlăm cheltuielile de personal ale statului riscăm ca tot ce încasăm suplimentar să se ducă pe aceste cheltuieli de personal și să ne întoarcem anul viitor în situația în care suntem astăzi.

Avem 7 miliarde de lei cheltuieli de personal în 6 luni. E absolut necesară reforma”, a spus Ilie Bolojan.

Tot el a subliniat că multe primării, în special de comune, nu-și pot susține din venituri proprii nici măcar salariile:

„Pe partea de administraţie publică locală, reforma este absolut necesară.

În multe locuri, primăriile nu-şi pot suporta cheltuielile de personal din veniturile proprii, iar acestea sunt asigurate de la bugetul de stat. În situaţiile în care o primărie nu-şi poate acoperi nici măcar salariile, înseamnă că ea există pentru angajaţii ei, nu pentru cetăţeni”, a mai declarat premierul.