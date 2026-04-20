Manifestație în Piața Victoriei, în sprijinul premierului Ilie Bolojan

UPDATE 20:50: Numărul participanților din Piața Victoriei scade, iar în zonă mai sunt aproximativ 150 de persoane.

UPDATE: În jurul orei 20:30, în Piața Victoriei se aflau aproximativ 300 de persoane.

Știrea inițială: Câteva sute de persoane s-au adunat, luni, de la ora 18:00, în Piața Victoriei, pentru a-și arăta susținerea față de premierul Ilie Bolojan.

Manifestanții au criticat PSD, spunând că miniștrii partidului nu ar trebui să atace deciziile Guvernului din care fac parte, ci să contribuie la rezolvarea problemelor economice.

O parte dintre participanți au spus că perioada recentă a fost dificilă, din cauza creșterii prețurilor și taxelor, dar că măsurile luate de Guvern sunt necesare pentru reducerea deficitului bugetar.

De asemenea, câteva persoane au protestat în fața sediului Partidului Social Democrat.

PSD a votat pentru retragerea sprijinului pentru premierul Ilie Bolojan

După anunțarea rezultatului de vot, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că PSD va acționa în zilele următoare.

„Când 97,7% dintre colegi îți spun că acesta este mandatul, că Ilie Bolojan trebuie să plece acasă, nu mai este loc de nimic altceva. Am înțeles acest lucru și eu și Claudiu și prin vicepreședinții și toată conducerea partidului vă asigur că în conformitate cu ceea ce ați votat, în zilele următoare vom acționa”, a declarat Grindeanu.

Ilie Bolojan ar fi transmis, în discuții interne din acestă seară din PNL, că toate măsurile importante adoptate de coaliție, inclusiv cele nepopulare, au fost decise de comun acord, iar încercările PSD de a sugera că unele decizii au fost luate unilateral de partenerii de guvernare „nu au legătură cu realitatea”, potrivit unor surse politice.