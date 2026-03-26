Militarii români aflați în misiune în Africa susțin Echipa Națională

Militarii români aflați în misiunea internațională EUTM RCA, desfășurată pe continentul African, sunt cu inimile, joi, alături de elevii lui Mircea Lucescu, care se vor confrunta, cu jucătorii lui Vincenzo Montella, la Istanbul, pe stadionul Beșiktaș Park, ca parte a play-off-ului pentru Cupa Mondială 2026.
Daiana Rob
26 mart. 2026, 09:52, Social

„Militarii români din cadrul misiunii EUTM RCA susțin echipa națională de fotbal a României! Hai România”, a fost mesajul militarilor români din Africa, publicat, joi, de Ministerul Apărării Naționale.

Misiunea de instruire militară a UE în Republica Centrafricană are scopul de a a contribui la reformarea sectorului apărării din Republica Centralafricană. Este o misiune a Uniunii Europene, în cadrul Politicii de Securitate și Apărare, însă la această misiune au participat, de-a lungul timpului, și țări din afara UE.

În cadrul misiunii, UE acordă sprijin autorităților centralafricane în ceea ce privește consilierea strategică, instruirea operațională, dar și educația.

Deși se află la mii de kilometri depărtare, militarii români din Bangui rămân cu inimile alături de România, și în special, astăzi, alături de elevii lui Lucescu.

Misiunea EUTM RCA se va încheia în luna septembrie a acestui an.

