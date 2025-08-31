Cum s-a produs accidentul din localitatea Dumbrava, județul Cluj / Plan Roșu în județul Cluj. Un autocar cu 20 de persoane s-a răsturnat

UPDATE Cum s-a produs accidentul din localitatea Dumbrava, județul Cluj

Șoferul autocarului cu 20 de pasageri care s-a răsturnat în localitatea Dumbrava, județul Cluj, nu a adaptat viteza la condițiile de drum.

Din primele verificări ale Poliției a reieșit că un bărbat de 44 de ani, aflat la volanul unui autocar în care se aflau 20 de pasageri, pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum într-o curbă la stânga, ar fi pierdut controlul direcției de deplasare, vehiculul răsturnându-se în afara părții carosabile.

În urma accidentului, un bărbat de 72 de ani a murit, iar 9 persoane au fost transportate la spital.

Totodată, la fața locului a fost solicitată intervenția elicopterelor SMURD, pentru acordarea îngrijirilor suplimentare.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat rezultat negativ.

În cauză, cercetările sunt continuate de polițiști pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

La această oră traficul este deviat prin DJ108C, fiind dirijat de polițiști.

UPDATE:

În autocar se aflau 21 de persoane.

Un bărbat de 70 de ani și-a pierdut viața.

Alte 9 persoane, aflate în stare de conștiență și cooperante, au fost preluate de echipajele medicale și transportate la spital, unde vor fi supuse unor investigații suplimentare și tratament de specialitate.

UPDATE:

A fost declarat decesul unui bărbat de aproximativ 70 de ani.

UPDATE:

Un bărbat este în stop cardio-respirator și se aplică manevre de resuscitare.

Celelalte persoane implicate în accident sunt conștiente și cooperante.

Se face triajul victimelor în vederea transportului la spital.

Până acum, nicio persoană nu au fost transportată la spital.

Au aterizat și cele două elicoptere SMURD pentru a sprijini partea medicală, anunță ISU Cluj.

UPDATE:

11 persoane au fost rănite în urma accidentului din localitatea clujeană Dumbrava, unde un autocar cu 20 de persoane s-a răsturnat. Trei răniți sunt în stare gravă.

Un autocar cu 20 de persoane s-a răsturnat duminică după-amiaza în Dumbrava.

În urma accidentului, dintre cei 20 de ocupanți, 11 au fost răniți, dintre care 3 răniți grav.

Toate persoanele sunt conștiente și cooperante.

Au fost alocate 3 mașini de stingere, 2 echipaje de descarcerare, 4 ambulanțe SMURD, 4 ambulanțe SAJ, 2 autospeciale pentru transport victime multiple și 2 elicoptere SMURD.

UPDATE:

ISU Cluj a revenit cu un mesaj, informând că în autocar se aflau 20 de persoane.

Una este încarcerată, iar salvatorii lucrează pentru scoaterea acesteia.

Știrea inițială:

Un autocar cu 30 de persoane s-a răsturnat în localitatea clujeană Dumbrava. A fost activat Planul Roșu.

Accidentul rutier s-a produs duminică după-amiaza în localitatea Dumbrava, cu un autocar implicat. În acesta se aflau 30 de persoane, iar din primele date s-a răsturnat.

Având în vedere natura evenimentului și numărul persoanelor implicate, la nivelul județului Cluj a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

Au fost alocate 3 mașini de stingere, 2 echipaje de descarcerare, 4 ambulanțe SMURD, 4 ambulanțe SAJ, 2 autospeciale pentru transport victime multiple și 2 elicoptere SMURD.