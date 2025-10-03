Pompierii ISU București-Ilfov: Au fost 36 de intervenții din cauza vântului puternic

În București, pompierii au intervenit în 28 de situații, dintre care: 20 pentru copaci căzuți, 3 pentru elemente de construcție desprinse și 5 pentru cabluri electrice afectate. În copacilor căzuți, au fost avariate 23 de autoturisme.

În Ilfov, autoritățile au avut opt intervenții, dintre care: șapte pentru copaci căzuți și una pentru elemente de construcție desprinse, anunță ISU București-Ilfov.

De joi, de la ora 20, până vineri, la ora 10, meteorologii au emis cod portocaliu de vânt puternic pentru București, județele Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Ilfov și în zona de litoral a județului Constanța.

Vântul va avea intensificări puternice și susținute cu rafale de 70-85 km/h.