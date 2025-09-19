Prima pagină » Social » Progrese spectaculoase pe Autostrada Sibiu-Piteşti. În ce stadiu se află secțiunea a patra

Secţiunea 4 a autostrăzii Sibiu-Piteşti înregistrează progrese, cu 620 de muncitori şi 200 de utilaje mobilizate pe cei aproximativ 10 kilometri dintre Curtea de Argeş şi Tigveni. Stadiul fizic al lucrărilor se apropie de 80%.
Andreea Tobias
19 sept. 2025, 16:48, Economic

Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, a împărtăşit imagini de pe şantierul secţiunii 4 a autostrăzii Sibiu-Piteşti (A1), unde antreprenorul austriac a început asfaltarea.

Mobilizarea pe cei aproximativ 10 kilometri ai acestei secţiuni (Curtea de Argeş – Tigveni) este bună (620 de muncitori şi 200 de utilaje), iar stadiul fizic al lucrărilor se apropie de 80%, spune ministrul.

Constructorul lucrează în paralel la tunelul Momaia:

  • structura de rezistenţă a galeriei Daniela (1.350 m)
  • instalaţiile celor două galerii Daniela (1.350m) şi Alina (1.342 m)
  • terasamente.

Staţia de betoane de la Tigveni este funcţională şi asigură materialul necesar lucrărilor.

În perioada următoare, antreprenorul va relua şi producţia plăcilor prefabricate pentru tunelul Momaia (sunt executate deja 1.797 de elemente din cele 5.739 de elemente necesare).

Valoarea contractului este de 1,678 miliarde lei, durata acestuia este de 60 de luni (16 luni proiectare şi 44 de luni execuţie), iar finanţarea este asigurată prin programul PT.