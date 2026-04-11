Sfânta Lumină s-a pogorât la Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim. Când va ajunge în România

Sfânta Lumină s-a pogorât sâmbătă la Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim în jurul orei 14.13. Lumina va ajunge sâmbătă și în România, cu o cursă specială.
Foto: Facebook/Agenția de știri Basilica
Cosmin Pirv
11 apr. 2026, 14:30, Social

Potrivit agenției de știri a Patriarhiei Române, Basilica, Patriarhul lerusalimului a intrat în Sfântul Mormânt cu 4 mănunchiuri de 33 de lumânări.

„Sfânta Lumină s-a pogorât la Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim în jurul orei 14:13.
Hristos a înviat!”, a transmis sursa citată.

Lumina sfântă va fi adusă în România cu o cursă specială în jurul orei 18.00.

Ea va fi oferită delegaților eparhiilor Patriarhiei Române la Aeroportul Internaţional „Henri Coandă” din Otopeni. Astefl, Sfânta Lumină va ajunge în noaptea de Înviere în toate parohiile din țară și din Republica Moldova.

