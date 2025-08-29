Un bărbat din Otopeni și-a ucis unul dintre copii și a amenințat că se aruncă de la balcon cu al doilea. El ține ostatic în casă și o rudă. Polițiștii sunt la fața locului

UPDATE #3: Surse din Poliție au declarat reporterului MEDIAFAX aflat la fața locului că au trecut aproape 5 ore de când se poartă negocierile, dar că ”sunt semne că, în curând, persoanele care se găsesc în casă vor fi eliberate întrucât bărbatul pare dispus să se predea”.

UPDATE #2: În jurul orei 13.15, polițiștii se află în continuare în negocieri cu ucigașul pentru ca acesta să-i elibereze pe cei aflați în apartamentul din Otopeni. Sursele noastre susțin că bărbatul și-a sechestrat cumnata, dar în casă s-ar putea găsi și alte persoane. Copilul luat și el ostatic dimineață a fost salvat, între timp, de către polițiști.



UPDATE #1: Cazul de la Otopeni capătă noi detalii oficiale. Potrivit IPJ Ilfov, pe 23 august a.c., în jurul orei 06:00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Otopeni au fost sesizați prin apel 112 că un copil de 2 ani și 8 luni a fost găsit decedat de mama sa într-o locuință din oraș.

Inițial, dosarul a fost deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, însă în urma necropsiei și a cercetărilor, anchetatorii au descoperit indicii privind săvârșirea infracțiunii de omor. Persoana bănuită este concubinul mamei copilului, un bărbat de 28 de ani.

Sursele noastre declară că minorul de 1 an este copilul autorului însă bărbatul nu este și tatăl minorului de 3 ani.

Știrea inițială:

Potrivit informațiilor preliminare, un bărbat este bănuit că și-ar fi ucis vitregul copil, iar acum o ține ostatica pe cumnata sa.

Datele anchetei arată că, pe 23 august, copilul despre care tatăl vitreg susținea inițial că ar fi avut vărsături a murit. Necropsia efectuată zilele trecute a stabilit că băiatul a decedat în urma unor lovituri puternice la nivelul abdomenului.

Concubina bărbatului, mama celor doi copii, a recunoscut ulterior în fața anchetatorilor că micuțul a fost ucis în bătaie, mărturisind că a ascuns adevărul din teamă față de partenerul ei.

Astăzi, suspectul a luat al doilea copil și a amenințat că se va arunca împreună cu acesta de la balcon. La fața locului au intervenit negociatorii Poliției, iar copilul a fost extras. În aceste momente, bărbatul se află încă în apartament, unde o ține sechestrată pe una dintre rude, respectiv pe cumnata lui.

Situația este în desfășurare, iar forțele de ordine acționează la fața locului. Vom reveni cu detalii pe măsură ce acestea vor fi confirmate oficial.