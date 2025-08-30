Prima pagină » Social » Un incendiu de vegetație a amenințat mănăstirea Măgura

Un incendiu de vegetație a amenințat mănăstirea Măgura

Un incendiu de vegetaţie uscată izbucnit vineri seara în localitatea Streisângeorgiu, judeţul Hunedoara, s-a propagat cu repeziciune din cauza vântului, ajungând să ameninţe mănăstirea Măgura.
Andreea Tobias
30 aug. 2025, 11:35, Social

Pompierii au reuşit să protejeze aşezământul monahal după ce flăcările au cuprins aproximativ 60 de hectare de teren.

Incendiul s-a extins rapid spre dimineaţă până aproape de mănăstirea Măgura, punând în pericol aşezământul monahal.

Pentru localizarea şi lichidarea incendiului au fost mobilizaţi pompieri din subunităţile Hunedoara, Bretea Română şi Orăştie, cu trei autospeciale de stingere şi o autospecială de primă intervenţie şi comandă.

Ajutaţi de localnici şi de voluntari, pompierii au reuşit să stingă toate focarele şi să protejeze mănăstirea de flăcări.

Mai multe cadre au rămas la faţa locului pentru a supraveghea zona şi pentru a preveni reaprinderea incendiului.

Suprafaţa totală de teren afectată a fost de aproximativ 60 de hectare.