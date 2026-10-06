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Cristela Georgescu povestește momentul descinderii mascaților: Am crezut că sunt hoți. Am văzut lanterne și apoi pe cineva cu o armă

Cristela Georgescu, soția fostului candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a povestit momentul descinderii autorităților în casa din Mogoșoaia, în timp ce soțul său, Călin Georgescu, era ridicat de procurorii DIICOT. Aceasta a mărturisit că a crezut inițial că locuința le este călcată de hoți sau de grupări de mercenari venite să îi ucidă.
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Radu Mocanu
06 oct. 2026, 22:38, Social
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„Am fost convinsă că sunt hoții”

Soția lui Călin Georgescu a povestit că, în dimineața în care au avut loc perchezițiile, se afla în locuință împreună cu tatăl său și unul dintre copii. Potrivit relatării sale, a auzit zgomote la poartă, apoi voci și a observat lanterne pe scările casei. 

„Eu eram cu tata de aproape 90 de ani și cu Petru. În timp ce domnul Călin Georgescu era săltat de la bazin, ei deschideau la noi. Deci la ora 6 și 2 secunde, au spart poarta. Eu am auzit un zgomot, poarta trântindu-se, dar am crezut că, așa din somn, doar plecaseră ei și au închis-o mai zgomotos. Apoi, am auzit voci așa pe scări și am văzut lanterne și am fost convinsă, pentru că nu vorbeau tare, că sunt hoții. Mi-am făcut așa o cruce și m-am rugat. Nu credeam că e viața mea, speram să fie un vis”, a declarat Cristela Georgescu, marți, în cadrul emisiunii „Marius Tucă Show”, găzduită de Gândul

„Tot ce-mi doream era să mor eu prima”

Soția fostului candidat a povestit că panica s-a instalat când a observat oameni înarmați, amintindu-și de amenințările pe care le-a primit familia din partea unor grupări de mercenari. 

„Și apoi, am văzut pe cineva cu o armă și m-am gândit… Știți că noi am mai primit niște amenințări de pe la grupări din astea, mă rog, să zicem, de mercenari. Și atât am strigat: vă rog, nu, că sunt copiii. Adică tot ce-mi doream era să mor eu prima, ca să nu văd mai departe ce se întâmplă”, a povestit Cristela Georgescu. 

Ea a relatat și momentul în care Călin Georgescu ar fi fost ridicat din trafic, în timp ce mergea la înot cu unul din copiilor lor. 

„În acea dimineață, ei au ajuns acolo, au intrat în incinta unde se parchează mașina. Chiar Pavel mi-a povestit, a zis: mamă, la un moment dat au trecut trei Dacii în viteză mare, apoi cinci dube, mamă, și niște mașini mici care nu se mai terminau. Călin i-a spus să stea liniștit, și-a dat seama imediat ce se întâmplă… Au venit și i-au spus că trebuie să-i urmeze. Călin i-a spus lui Pavel să meargă la antrenament și asta a fost. L-au luat și au venit cu el acasă”, relatează soția. 

Arest preventiv și acuzații de „persecuție politică”

Călin Georgescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile în 29 septembrie 2026, la o săptămâna după ce fusese plasat sub control judiciar. Acesta este vizat într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, cu un prejudiciu de 1.1 milioane de euro.

Decizia a fost luată de Curtea de Apel București și este definitivă. Aceeași măsură a fost dispusă și în cazul omului de afaceri Ionel Rusen, în dosarul în care cei doi sunt cercetați de DIICOT. 

În acest doar au fost audiați și apropiați ai fostului candidat la prezidențiale, printre care Vasile Moldovanu, socrul său, și soția sa, Cristela Georgescu. 

„Asistăm la o persecuție politică (…) Acuzațiile din dosar sunt nefondate, până la ora actuală nu am putut intra în posesia dosarului (…) informațiile confidențiale care nu au voie să fie publice au apărut în presă înainte să ajungă la judecător (…) Prezumția de nevinovăție nu este respectată”, a declarat Cristela Georgescu după audieri. 

Emisiunea integrală poate fi urmărită aici:

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