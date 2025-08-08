Războiul din Ucraina, ziua 1.262. Peste 21.000 de civili, dintre care și copii, rămân în zonele de conflict din regiunea Donețk / Putin și Trump se vor întâlni în zilele următoare

Statul Major General: Rusia a pierdut 1.061.350 de soldați în Ucraina din 24 februarie 2022

Numărul include 1.040 de victime suferite de forțele ruse doar în ultima zi.

Peste 21.000 de civili, dintre care 115 copii, rămân în zonele de conflict din regiunea Donețk, potrivit unui oficial

Cel puțin 21.700 de civili, dintre care 115 copii, se află în continuare în zonele de luptă active din regiunea Donețk, a declarat Dmytro Petlin, șeful Departamentului pentru Protecție Civilă, Mobilizare și Apărare al administrației militare locale, în cadrul unei conferințe de presă online din 7 august.

Potrivit lui Petlin, majoritatea copiilor se află în comunitatea teritorială urbană Lyman.

Administrația militară a regiunii Donețk a clasificat 18 comunități ca zone de luptă active, printre care Shakhovsk, Maryinka, Toretsk, Pokrovsk, Myrnohrad, Chasiv Yar, Bakhmut, Soledar, Zvaniv, Siversk, Illinivsk, Kostiantynivka, Udachne, Lyman, Hrodivka, Kurakhove, Ocheretynske și Novoselivka.

Putin și Trump se vor întâlni în zilele următoare, anunță Moscova, pe măsură ce se apropie termenul limită pentru sancțiunile SUA

Pregătirile pentru întâlnire sunt în curs, iar locul de desfășurare a fost deja stabilit, a declarat Yuri Ushakov, consilierul rus pentru politică externă.

Trump anunță acordul de pace între Armenia și Azerbaidjan, citând succesul eforturilor administrației sale

Prim-ministrul armean Nikol Pashinyan și președintele azer Ilham Aliyev sunt programați să se alăture președintelui american Donald Trump pentru o „ceremonie oficială de semnare a păcii” pe 8 august.

„Depinde de el” – Trump spune că termenul limită pentru încetarea focului depinde de Putin

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că termenul limită pentru încetarea focului pe care l-a stabilit pentru Rusia – programat pentru 8 august – depinde acum de Vladimir Putin. „Vom vedea ce are de spus. Depinde de el”, a declarat Trump reporterilor pe 7 august.