Premierul Ilie Bolojan: E exclus ca România să intre în război

Premierul Ilie Bolojan a declarat joi seară că România nu va fi implicată în niciun conflict armat și a respins categoric zvonurile privind o posibilă implicare militară în contextul războiului din Ucraina.

„E exclus ca România să intre în război. România nu va genera situații care să ne atragă într-un conflict. Tot ceea ce face România în prezent și ceea ce a făcut în acești ani a fost să își apere frontierele, să participe la apărarea europeană și să respecte parteneriatele strategice cu partenerii noștri, Statele Unite, NATO și partenerii europeni”, a spus premierul la Antena 3 CNN.

Șeful Guvernului a subliniat că România acționează exclusiv defensiv, prin consolidarea capacității proprii de apărare și prin achiziția de echipamente militare moderne.

„România nu provoacă, nu creează niciun fel de probleme și nu are nicio intenție, indiferent de zvonurile răspândite, de a trimite trupe în război”, a afirmat Bolojan.

„Aceste dezinformări repetitive apar, din păcate, destul de frecvent și, fără niciun fel de echivoc, nu există niciun temei real într-o astfel de discuție”, a încheiat premierul.

Declarațiile premierului vin în contextul intensificării tensiunilor regionale și al speculațiilor privind extinderea conflictului din Ucraina spre flancul estic al NATO.