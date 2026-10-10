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Petrișor Peiu, despre câștigătorii și pierzătorii crizei politice: Nicușor Dan și-a neutralizat principalul adversar

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a prezentat situația câștigătorilor și pierzătorilor în urma crizei politice, declarând că AUR a înregistrat cele mai mari beneficii electorale, alături de un plus moderat pentru PSD și pentru președintele Nicușor Dan. Ilie Bolojan este marele pierzător al crizei, spune liderul AUR.
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Radu Mocanu
10 oct. 2026, 15:10, Politic
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AUR și PSD, câștigătorii crizei 

Criza politică a reușit să ofere partidului AUR un plus de vizibilitate, fapt ce i-a consolidat poziția în spațiul public.

„AUR era la un scor electoral destul de bun și înainte de criză Dar cred că este o îmbunătățire a scorului electoral în dreptul Partidului AUR. A devenit mai vizibil. A dovedit că poate să participe la majorități în Parlament”, a declarat Peiu, la Digi 24. 

Despre PSD, Peiu susține că a obținut un câștig politic mai redus, reușind să își schimbe parțial imaginea în fața propriului electorat.

„Cu un câștig mai mic, este PSD, care a ieșit din situația în care propriul electorat îl blama pentru scăderea nivelului de trai și poate să-și afișeze acum până la instaurarea unui nou guvern, investirea unui nou guvern, poate să-și afișeze o empatie sporită pentru categoriile defavorizate, de pensionari, de antreprenori și așa mai departe”, a mai spus Petrișor Peiu

Avantaje și pentru președintele Dan

Peiu consideră că și președintele Nicușor Dan a avut de câștigat, prin eliminarea premierului Bolojan: „A câștigat un pic și președintele Nicușor Dan, care și-a cam neutralizat principalul adversar din zona lui de politică. Adică pe Domnul Bolojan”. 

Bolojan, marele învins

În schimb, liderul AUR susține că premierul și Partidul Național Liberal au fost afectați cel mai grav de criza politică. 

„Inițial a avut o creștere, toată lumea a avut tendința să fie alături de cel care este lovit de victimă, să spunem. După care, prăbușirea nivelului de trai sau accentuarea scăderii nivelului de trai din ultimile luni l-a lovit puternic pe Domnul Bolojan și PNL”, a mai spus președintele. 

România se află în criză politică de la începutul lunii mai, când guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis de o moțiune de cenzură depusă de AUR și PSD. 

De la începerea blocajului, premierul a desemnat pe Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan pentru formarea unui guvern, însă Veștea și Mureșan au fost respinși de Parlament, iar Tomac și-a depus mandatul. 

Luni, președintele Nicușor Dan l-a desenat pe Luca Niculescu să formeze un Guvern. 

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