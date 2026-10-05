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Reacția AUR, după gestul îndepărtat împotriva lui Cristian Tudor Popescu: Condamnăm violența. Trebuie privite cauzele, nu doar efectele

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a comentat incidentul de sâmbătă din fața Arestului Central, unde susținători ai lui Călin Georgescu au aprins lumânări formând inițialele jurnalistului Cristian Tudor Popescu. Dungaciu a condamnat gestul susținătorilor subliniind că astfel de manifestări trebuie analizate și prin prisma nemulțumirilor acumulate în societate, amintind de anularea alegerilor din decembrie 2024.
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Radu Mocanu
05 oct. 2026, 15:40, Politic
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Condamnarea violenței și analiza cauzelor

Dan Dungaciu a declarat că gestul făcut de susținătorii lui Călin Georgescu trebuie condamnat. 

„Sigur că gestul în sine, dacă îl scoatem dintr-un context mai larg, arată altfel decât e contextul. Condamnăm, din punctul acesta de vedere, orice ține de un tip de manifestare care poate să fie direct sau indirect violență”, a spus liderul AUR, după consultările de la Palatul Cotroceni. 

În același timp, Dungaciu a susținut că reacțiile de acest tip trebuie privite în contextul unei nemulțumiri crescânde din societatea românească.

„Dar ceea ce facem în continuare în România, să ne uităm doar la efecte, nu la cauzele profunde. Există oameni care sunt în România ultragiați pe bună dreptate”, a continuat Dungaciu. 

Fenomenul Călin Georgescu

Acesta a spus că în urma unor cercetări sociologice realizate în 2017-2018, s-a observat o cerere foarte mare de schimbare a direcției politice, schimbare reprezentată de fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu. 

„Din 2018-2017, de la centenar, când facem sondaje, s-a observat un curent  care dorea un alt tip de prestație publică și politică. La un moment dat, oferta asta s-a întâlnit foarte bine cu cererea”, a mai spus Dungaciu. 

Anularea alegerilor din 2024

Acesta a amintit de anularea alegerilor din decembrie 2024, punctând că nemulțumirea populației a fost generată de lipsa de transparență din partea instituțiilor statului. 

„În momentul acela, oamenii care s-au văzut, ca să zic așa, în fața unei opțiuni pe care puteau să o acceseze și în legătură cu care erau foarte fericiți, a durat fericirea asta câteva ore, după care s-a anulat. Cum se simt oamenii aceștia? Ce sentiment au? Li s-a spus acelor oameni că tot ce s-a întâmplat acolo este intruziunea Federației Ruse care a falsificat votul și le-a deturnat opțiunea politică. Oamenii care trebuiau să demonstreze asta, adică cei de la Cotroceni, după un an și ceva le spun că nu se publică niciun raport”, a mai transmis liderul AUR. 

Acesta a mai atras atenția că acest climat de tensiune socială este în creștere. 

„Cum vreți dumneavoastră ca oamenii aceia să fie liniștiți? Când nimeni nu-i bagă în seamă, toată lumea etichetează. Deci este evident că o tensiune din asta se perpetuează”, a conchis liderul AUR. 

Reacția acestuia vine după ce sâmbătă, manifestanți veniți la Arestul Central pentru a-și arăta susținerea față de Călin Georgescu, arestat preventiv pentru 30 de zile în dosarul de înșelăciune, au aprins lumânări în forma inițialelor ziaristului Cristian Tudor Popescu.  

Sursa video: Digi 24

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