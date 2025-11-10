Traian Băsescu despre alegerile PMB: Mă tem că dreapta a căzut în plasa PSD-ului

„Sincer, cred că e o competiție robustă. Este o competiție în care ai de unde să alegi”, a spus Băsescu.

Privind strategia Partidului Național Liberal și a USR, fostul edil a declarat: „Mă tem că dreapta a căzut în plasa PSD-ului și merge cu doi candidați. Și cu Ciucu și cu Drulă. Mă tem că s-au creat premisele ca dreapta să nu câștige alegerile. Ar fi o minune să câștige”.

Despre candidatul social-democrat, Băsescu a afirmat: „Băluță, spre exemplu, are și voturile PSD-ului, dar are și o bună parte din voturile AUR. Pentru că mulți din membrii AUR sunt foști simpatizanți votanți PSD”.

Băsescu a criticat și modul în care este administrată Capitala. „vreau să cred că actualul guvern va îndepărta politică de distrugere a Bucureștiului generată de Adrian Năstase. El vrând să facă mandatul meu nesemnificativ, a distribuit practica, a creat legislație nouă prin care mare parte din bugetul din veniturile Bucureștiului se duc la sectoare. Nu e nevoie de niciun referendum. Este nevoie de o ordonanță. Pentru că spargerea bugetului capital în șapte bugete s-a făcut prin ordonanță. ca să nu vorbim că trebuie făcut și Bucureștiul metropolitan cu includerea Ilfovului în capitală”.