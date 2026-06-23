Platforma de licitații a ANAF, rezultate fără precedent. Mironel Panțuroiu, secretar general adjunct: „După primele aproape două luni și jumătate avem 15% în plus față rapoarte de evaluare”

În jur de 2,4 de milioane de persoane au intrat pe platforma online de licitații, lansată de ANAF la sfârșitul lunii martie și au făcut peste 80 de milioane de vizualizări, ceea ce arată cel puțin curiozitatea de a cumpăra bunuri intrate în proprietatea statului după de au fost executate silit de Fisc.

Sunt câteva mii se articole urcate în platformă și cam 3% au fost vândute, ceea ce pare puțin, dar ceea ce este fără precedent pe segmentul de valorificare a bunurilor este că acestea chiar au fost vândute după oferte care au urcat prețul peste cel din raportul de evaluate, explică Mironel Panțuroiu, secretar general adjunct al Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Mediafax.

În medie, prețurile finale au depășit cu 15% prețul din raportul de evaluare, iar recordul a fost pentru un teren din Cluj, licitat cu 207% mai mult decât valoarea estimată inițial.

Potrivit acestuia, din cele 20 de milioane de lei ajunse la bugetul statului, aproximativ 3 milioane de lei provin de la cele două apartamente ale lui Marian Vanghelie, executat silit de ANAF

Unul dintre apartamente a fost urcat în platformă

Pentru a grăbi procesul de valorificare, oficialii ANAF sunt în curs de avizare interne și vor pune în transparență decizională propunerea de scurtare a termenului de publicitate de la 30 la 15 zile, a dezvăluit Mironel Panțuroiu.

În cele peste două luni și jumătate de funcționare, platforma nu a clacat niciodată, subliniază oficialul ANAF, răspunzând celor mai recente sesizări primite de redacția Mediafax

„Sunt niște cifre fabuloase”

Reporter: Bună ziua, domnule secretar general adjunct al ANAF, sunteți responsabil de licitațiile din cadrul ANAF și ați creat platforma unde se derulează moment licitațiile pentru valorificarea bunurilor care sunt sechestrate sau ajung pentru a fi valorificate la buget. Cum s-a creat această platformă și din momentul în care s-a lansat pe la sfârșitul lunii martie, din câte înțeleg ce rezultate aveți, câte bunuri sunt urcate în platformă, câte s-au vândut?, dacă aveți o sumă, tot ce puteți să ne spuneți, suntem interesați de subiect, vă rog.

Mironel Panțuroiu: Mulțumesc pentru interesul pe care ni-l acordați dumneavoastră în a clarifica valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea statului român. Este un proiect care a fost scris încă din narativul PNRR, a fost dus la îndeplinire într-adevăr, la sfârșitul lunii martie a fost dat în producție, iar de atunci avem niște cifre pe care pot să vi le detaliez.

Avem la ora actuală peste 5.500 de bunuri încărcate în platformă. Avem valorificări, avem peste 20 de milioane de lei deja încasați și sunt în trezoreria statului român milioane. Avem peste 160 de bunuri deja vândute. Nu sunt multe, într-adevăr, dar e un început, până se obișnuiește lumea cu platforma, până a înțeles-o.

Reporter: Știu cum să intre, să își facă un cont, să liciteze?

Mironel Panțuroiu: Da, avem peste 80 de milioane de accesări în platformă și peste 2,4 milioane de unici. Sunt niște cifre fabuloase din punctul nostru de vedere. Cel mai important lucru este că această platformă, încă de la început, până acuma n-a clacat. Funcționează în fiecare zi, pe cifrele pe care vi le-am pus la dispoziție.

Cele mai vândute categorii de bunuri

Reporter: Din cele 160 de bunuri, cam care sunt categoriile cele mai căutate, cele mai vândute?

Mironel Panțuroiu: Sunt diverse. Dar un top, aș putea să vă spun că în mare parte sunt loturi de teren, cele mai multe loturi de teren, intravilan, extravilan, nu contează, vă spun că ele sunt cele mai vândute. Am avut ceasuri de lux care au fost vândute, mare parte din ele, din prima licitație, iar cele care au revenit în licitația a doua s-au vândut și o să vă arăt că, practic, au depășit și raportul de evaluare când au fost puse în platformă în prima licitație.

Reporter: Și în afară de cele 160 vândute, în mare, cele 5.500 de bunuri în categoriile cele mai vaste care ar fi – loturile de teren, ceasurile, mașini, apartamente?

Mironel Panțuroiu: Avem foarte multe mașini, apartamente, case, aparatură tehnologică, aparatură electronică, aparatură medicală, fiecare societate ce a dorit să pună în vederea eșalonării ca și garanție. Din păcate, unele dintre ele au ajuns în faza de executare silită și automat trebuie să le executăm bunurile care au fost aduse ca și gaj.

Reporter: Și deci până în momentul ăsta 80 (sic!) de milioane de lei ați încasat.

Mironel Panțuroiu: 20 de milioane. Dar îmbucurător este faptul că, pe lângă aceste 20 de milioane, cred că undeva la vreo 8 milioane de lei au fost încasați în momentul în care aceste bunuri au fost urcate în platformă. Noi i-am spus că este o taxă a rușinii, pentru că în momentul în care un contribuabil a văzut că și-a urcat în platformă și vecinii sau, eu știu, lumea întreagă a văzut pe bunurile lui sunt vândute, a făcut rost de bani și au achitat. Chiar o societate din Ilfov a achitat peste 1,3 milioane de lei pentru a-și recupera bunurile care deja erau urcate în platformă. Conform codului de procedură, după 2 zile din momentul în care să recuperează întreg prejudiciu, suntem obligați ca să ridicăm măsurile de executare silită.

Reporter: Și în general, bunurile sunt achitate pe loc? Înțeleg că este un termen de 5 zile în care se poate face plata integrală sau se poate plăti în rate. Cam câți optează pentru plata integrală sau în rate?

Mironel Panțuroiu: Ca și procedură de plată, pentru a fi înscriși la licitație trebuie să depunem acea garanție de 10% din prețul de evaluare. După ce se închide licitația, avem la dispoziție cinci zile pentru a achita diferența de preț. Există și această posibilitate, Codul de procedură fiscală ne permite să putem achita în 12 sau 24 de luni. Trebuie să optăm pentru această opțiune, achităm 10% avansul, diferența de 40%, iar pentru 50% putem opta pentru 12 sau 24 de luni cu plata în rate.

Reporter: Și s-a optat pentru rate, proporțional sunt mulți?

Mironel Panțuroiu: Avem, sigur că da, nu sunt mulți. Avem 400.000 lei la un unul din apartamentele domnului Vanghelie pentru care câștigătorul licitației a optat pentru plata în rate.

Peste 23.000 ale CFR Marfă vor fi urcate în platformă

Reporter: Și aveți situații, din câte înțeleg, în perioada următoare chiar îmi arătați aici și spuneați că veți urca sau deja ați urcat bunuri de la CFR Marfă.

Mironel Panțuroiu: Suntem în plină procedură. Am descoperit acest contribuabil care are o datorie la ANAF de aproximativ 1,3 miliarde de lei. M-am dus personal la Direcția Generală Marilor Contribuabili, am văzut cam care este situația acolo, am mobilizat toată lumea din țară pentru că bunurile acestea sunt în toată țara împrăștiate, am vorbit personal cu șefii de regiune, i-am rugat să mobilizeze, să fac identificare acestor bunuri, să le încarce în programul de gestiune, după care cred că le veți vedea săptămâna aceasta în platformă. Sunt destul de multe, undeva la peste 23.000 de bunuri în vor fi doar de la CFR Marfă.

Reporter: Și mai sunt instituții în situații de genul acesta, adică nu numai persoane fizice sau juridice private?

Mironel Panțuroiu: Instituții nu, de regulă sunt societăți comerciale.

Reporter: Mă refeream la societăți comerciale deținute sau în subordinea institițiiilor sau a autorităților.

Mironel Panțuroiu: Da, CFR Marfă aparține Ministerului Transporturilor, care este acționarul majoritar. Din păcate, trebuie să executăm. Noi nu vrem să facem niciun fel de diferență, indiferent cine ajunge în această situație și ne-am dori să fie cât mai puțini, vor trebui să achite restanțele.

Reporter: Aveți un plan sau speranțele dumneavoastră pe perioada unui an: cam cât vă doriți să încasați sau să valorificați din bunurile urcate în platformă, cam cât sperați să aduceți la buget?

Mironel Panțuroiu: Noi nu suntem o multinațională, noi nu suntem un site de specialitate să ne facem un target (țintă – n.r.) din acest considerent. Noi ne-am dori, sincer, să avem cât mai puțin de lucru pe partea de valorificare, pentru că dacă avem într-adevăr un mediu de business sănătos, n-ar trebui să ajungă decât foarte puțini în partea de executare silită. Însă cu siguranță cei care ajung în aceste situații – și o să vă arăt – le vor fi vândute bunurile în cel mai onest mod, în cel mai corect mod către tot publicul larg și după primele aproape două luni și jumătate avem 15% în plus față rapoarte de evaluare, ceea ce este o chestie fără precedent până acuma în valorificarea bunurilor. Prin licitații s-a obținut (în medie – n.r.) 15% în plus față de raportul de evaluare, ceea ce nu e rău.

Reporter: Și până la urmă 20 de milioane în plus la buget, dacă nu exista platforma și această metodă de valorificare, nu intrau totuși sumele care au intrat până acum.

Mironel Panțuroiu: Am spus-o, cu riscul de a mă repeta, valorificarea bunurilor până acum era făcută într-un mod mult mai precar decât acum. Se făceau anunțurile respective la sediul debitorului sau la sediul instituției care făceau licitația. Nu toată lumea avea acces. Trebuia să te deplasezi, să pleci fizic la licitație.

Reporter: Cam cât se valorifica?

Mironel Panțuroiu: Destul de puțin. Sincer vă spun. Absolut deloc (la nivelul actual – n.r.). Și suntem încă la început, cred că o analiză corectă vom putea face după un an de zile de funcționalitate.

„Absolut deloc nu au fost probleme tehnice”

Reporter: Perfect o să revenim și atunci. Până cum recent am avut o notificare din partea unui utilizator al platformei care a încercat să cumpere, să liciteze niște ceasuri și reclama că pare că s-a întrerupt platforma și nu înțelege de ce nu s-a oprit și s-a reluat sau de ce nu s-a prelungit. Puteți să ne spuneți: au fost probleme tehnice sau ce s-a întâmplat în cazul acelei licitații?

Mironel Panțuroiu: Nu, absolut deloc nu au fost probleme tehnice. Personal stau și mă uit în fiecare dimineață – că marea majoritate a anunțurilor sunt publicate dimineața de la ora 7:00 sau ora 10:00 până în ora 10:00 – și stau în fiecare dimineață să văd cum evoluează, și din curiozitate, dar și ca sumare, în situația în care se întâmplă ceva să pot să fiu primul care vede o eventuală disfuncționalitate.

După cum vedeți, v-am pregătit acest material (analiza prestatorului, la finalul interviului – n.r.) este acest ceas care a fost pus, din păcate la prima licitație n-a fost vândut, i-a fost făcută reducerea de 25% și aici vedeți cifrele: a fost cu 245.630 lei, n-a fost vândut în prima licitație, l-a pus în platformă cu reducere, la 184.222 lei, iar aici sunt primii ofertanți. După cum vedeți s-a licitat până la 257.911 de lei, adică mai mult.

Platforma are următoare funcționalitate dezvoltată: din data de 9 iunie la ora 7:00, în termen de 10 zile, iar această licitație ar fi trebuit să se închidă pe data de 19 iunie la ora 7:00. Datorită faptului că în ultimul sfert de oră au fost licitații, s-a amânat licitația cu încă o oră. Era 6:46 când a licitat cineva, automat am prorogat termenul cu încă o oră, iar în intervalul acesta a mai licitat cineva și automat l-am dus. Deci dacă cineva ar fi avut intenția să mai liciteze de la 7:45 până la ora 9:00 ar fi avut tot timpul din lume. Deci totul este transparent. V-am dat hârtia și am analiza tehnică a platformei unde nu încape niciun fel de controversă, totul este digital.

Reporter: În general, se poate estima numărul de licitații sau licitațiile sunt pe obiect, pe produs, un produs intră în 10 zile în licitație?

Mironel Panțuroiu: Licitațiile sunt fără număr. Avem trei categorii licitație. Noi avem în felul următor: avem 30 de zile de publicitate și aici am luat în calcul să reducem acest termen de 30 de zile, pentru că ni se pare că este foarte lung. Bunurile care nu sunt vândute în prima licitație trebuie să revină din nou în publicitate iar 30 de zile și cumva termenul pentru a aduce banul în bugetul statului este tergiversat. Ceea ce noi am considerat în urma analizei celor două luni jumătate este ca să-l reducem undeva la 15 zile. O să facem din nou propunere de modificare de ordin de președinte.

Reporter: Deci este legislație secundară.

Mironel Panțuroiu: Da, ține doar de noi, în urmă analizei, o să punem în transparență, exact cum se procedează din punct de vedere al tehnici legislative, îl punem în transparență, fiecare om are posibilitatea să aducă obiecții în acest sens. Facem acest lucru tocmai ca să scurtăm cumva perioada. Adică avem 15 zile de publicitate, după care maxim de 10 zile de licitație. De ce spun maxim? Pentru că avem trei pași de licitație: bunurile a căror valoare au până în 20.000 lei, sunt 5 zile de licitație, până în 50.000 avem 7 zile de licitație și bunurile cu adevărat valoroase, peste 50.000 lei, avem 10 zile de licitație.

Reporter: Și pe când estimați că se va implementa acest termen scurtat?

Mironel Panțuroiu: Este pe circuitul de avizare acest ordin, din momentul în care luăm avizele interne, îl punem pe transparență și îl trimite la Ministerul de Finanțe pentru avizul conform.

Reporter: Și acum, pentru că știu că vă treziți și vă culcați uitându-vă la această platformă: ce v-ați dori să se întâmple, să se îmbunătățească? Sunteți mulțumit de produs, aveți mai multe așteptări, așa ca o concluzie despre acest proiect la care este evident că țineți?

Mironel Panțuroiu: Nici pe departe. Suntem la început și lumea se obișnuiește mai greu cu ce nou. Nu este situație destul de simplă pentru noi, ca și funcționari, avem o medie de vârstă peste 50 de ani în ANAF. Știți, e foarte greu din punct de vedere psihologic un om când este obișnuit într-un anumit stil, e foarte greu, în primul rând să-l dezobișnuiești și pe urmă să-l obișnuiești cu ceea ce trebuie să facem.

Reporter: Plus că nu puteți să faceți angajări.

Mironel Panțuroiu: Aici, în zona de executare silită, într-adevăr, cel puțin pe zona de București, avem un deficit de personal imens și avem cel mai mare potențial posibil de a recupera bunuri și de-a le valorifica. Așteptăm să vedem din punct de vedere politic, care este planul de guvernare, și în funcție de acesta, ne adaptăm. Încercăm să ne adaptăm.

Precizările companiei care a dezvoltat platforma

Pe lângă explicațiile date de responsabilul ANAF, Compania Zitec, cea care a dezvolat Platforma eLicitații ANAF pentru Ministerul Finanțelor și ANAF, a comunicat Mediafax un punct de vedere privind licitația derulată vinerea trecută, care a fost baza sesizării transmisă redacției.

Răspunsul integral: