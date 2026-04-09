Netanyahu afirmă că Israelul va continua să lovească Hezbollah „oriunde va fi necesar” / Campania ar putea duce la eșecul acordului în curs

Premierul Israelian, Benjamin Netanyahu a declarat, joi că Israelul va continua să lovească gruparea Hezbollah, susținută de Iran, „oriunde va fi necesar”, la doar o zi după ce atacurile israeliene au lovit cu putere sudul Libanului. În același timp, Cancelarul German Friedrich Merz și-a exprimat îngrijorarea cu privire la severitatea campaniei Israelului.
Netanyahu afirmă că Israelul va continua să lovească Hezbollah „oriunde va fi necesar” / Campania ar putea duce la eșecul acordului în curs
Daiana Rob
09 apr. 2026, 18:00, Știri externe

„Continuăm să lovim Hezbollah cu forță, precizie și determinare”, a scris Netanyahu, într-un mesaj publicat pe X.

„Mesajul nostru este clar: pe oricine acționează împotriva civililor israelieni – îl vom lovi. Vom continua să lovim Hezbollah oriunde va fi necesar, până când vom restabili pe deplin securitatea pentru locuitorii din nordul” Israelului, a adăugat oficialul israelian.

Între timp, armata israeliană a declarat că continuă operațiunile terestre în sudul Libanului, unde trupele luptă împotriva Hezbollah și mențin pozițiile de la începutul lunii martie, potrivit Gulf News.

Într-o declarație separată, Forțele Armate ale Israelului au precizat că a lovit peste noapte „două puncte de trecere cheie folosite de teroriștii și comandanții Hezbollah pentru a se deplasa de la nord la sud de râul Litani din Liban, în scopul transferului a mii de arme, rachete și lansatoare”.

Reamintim că SUA și Israelul au precizat că Libanul nu este parte a acordului temporar pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu, iar atacurile continuă în Liban. 

Cancelarul German Friedrich Merz s-a arătat îngrijorat, joi, de campania israeliană din Liban, precizând că această continuare a atacurilor din partea Israelului ar putea duce la „eșecul procesului de pace”.

„Privim cu o îngrijorare deosebită situația din sudul Libanului. Severitatea cu care Israelul duce războiul acolo ar putea duce la eșecul întregului proces de pace, iar acest lucru nu trebuie să se întâmple”, a declarat Merz.

