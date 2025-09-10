Polonia, primul stat NATO care doboară drone rusești/ Polonia invocă articolul 4 din Tratatul NATO. Tusk: Polonia este cel mai aproape de un conflict de la cel de-al Doilea Război Mondial

UPDATE Polonia invocă articolul 4 din Tratatul NATO. Tusk: Polonia este cel mai aproape de un conflict de la cel de-al Doilea Război Mondial

Premierul polonez Donald Tusk susține că Polonia este cel mai aproape de intrarea într-un conflict armat de la cel de-al Doilea Război Mondial. Avertismentul a fost lansat după ce mai mute drone rusești au intrat pe teritoriul polonez.

Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a afirmat că țara este foarte aproape de un conflict armat. Nu s-a mai întâmplat de la al Doilea Război Mondial, a spus premierul polonez, potrivit Sky News. El a adăugat că Varșovia a solicitat invocarea Articolului 4 al NATO și că țara are nevoie de mai multă solidaritate.

Articolul 4 permite oricărui membru NATO să prezinte o problemă spre discuție în cadrul blocului și nu reprezintă un răspuns militar.

Tusk mai spune că au existat 19 „intrări în spațiul aerian al Poloniei peste noapte, patru drone fiind doborâte”. Mai multe drone au zburat din Belarus, a precizat Tusk.

Armata poloneză a anunțat miercuri dimineață că a doborât drone care au încălcat spațiul său aerian în timpul unui atac rusesc asupra Ucrainei vecine. Polonia este stat membru NATO ceea ce înseamnă că a fost încălcat și spațiul aerian al organizației militare. Aeroporturile Varșovia Chopin, Rzeszów-Jasionka, Varșovia Modlin și Lublin și-au suspendat operațiunile din motive de securitate. Autoritățile poloneze s-au reunit de urgență într-o ședință pentru a analiza criza de securitate națională.

Rușii susțin că nu există dovezi care să arate că dronele din Polonia le aparțin

Rușii susțin că nu există dovezi care să demonstreze că dronele doborâte în Polonia le aparțin. Este prima reacție oficială din partea Rusiei. Incidentul de miercuri a stârnit emoție și numeroase reacții tranșante ale liderilor europeni.

Polonia invocă articolul 4 din Tratatul NATO. Tusk: Polonia este cel mai aproape de un conflict de la cel de-al Doilea Război Mondial

Premierul polonez Donald Tusk susține că Polonia este cel mai aproape de intrarea într-un conflict armat de la cel de-al Doilea Război Mondial. Avertismentul a fost lansat după ce mai mute drone rusești au intrat pe teritoriul polonez.

El a adăugat că Varșovia a solicitat invocarea Articolului 4 al NATO și că țara are nevoie de mai multă solidaritate.

Articolul 4 permite oricărui membru NATO să prezinte o problemă spre discuție în cadrul blocului și nu reprezintă un răspuns militar.

Reacții internaționale după incursiunea dronelor rusești în Polonia

Statele Unite și mai mulți lideri europeni au condamnat ferm incidentul din noaptea trecută, când drone rusești au intrat în spațiul aerian al Poloniei, descriind acțiunea Moscovei drept o amenințare directă la adresa securității NATO.

Sursă NATO: Incursiunea de drone rusești în Polonia nu este considerată atac

NATO nu tratează pătrunderea a șase până la zece drone rusești în spațiul aerian al Poloniei ca pe un atac, deși avioane de luptă aliate au fost mobilizate pentru prima dată să răspundă unei potențiale amenințări în spațiul aerian al Alianței.

UE pregătește noi sancțiuni împotriva Rusiei

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că se pregătesc noi sancțiuni împotriva Rusiei în discursul ținut în Parlamentul european la scurt timp după ce mai multe drone au intrat pe teritoriul polonez.

Premierul polonez: mai multe drone au intrat în Polonia, unele au reprezentat o „amenințare directă”

Premierul polonez Donald Tusk afirmă că spațiul aerian polonez a fost încălcat de „un număr mare de drone rusești” și că unele au reprezentat o „amenințare directă”, potrivit AP.

Armata poloneză a anunțat miercuri dimineață că a doborât drone care au încălcat spațiul său aerian în timpul unui atac rusesc asupra Ucrainei vecine. Polonia este stat membru NATO ceea ce înseamnă că a fost încălcat și spațiul aerian al organizației militare. Aeroporturile Varșovia Chopin, Rzeszów-Jasionka, Varșovia Modlin și Lublin și-au suspendat operațiunile din motive de securitate. Autoritățile poloneze s-au reunit de urgență într-o ședință pentru a analiza criza de securitate națională.

Zelenski cere sancțiuni dure: Atacul dronelor rusești în Polonia nu este un accident, ci un precedent periculos

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski cere aliaților occidentali să impună sancțiuni dure împotriva Rusiei după ce mai multe drone au ajuns pe teritoriul Poloniei.

Nu este un accident, ci un precedent extrem de periculos pentru Europa, a avertizat Zelenski.

Fost oficial Pentagon: Incursiunea dronelor rusești în Polonia nu pare o greșeală, ci un test pentru NATO

Un fost secretar adjunct al Apărării din SUA a declarat pentru BBC că este greu de imaginat că incursiunea dronelor rusești în Polonia ar fi o greșeală.

„O singură dronă este o greșeală, mai multe drone nu sunt o greșeală”, a declarat Jim Townsend pentru BBC.

Este mai mult decât probabil că este vorba de un test – un test la care NATO trebuie să răspundă… Acum, partea politică a NATO se află în centrul atenției pentru a se asigura că răspunsul alianței este adecvat.

Joe Wilson (SUA), despre atacul cu drone al Rusiei în Polonia: Este un act de război

Joe Wilson, reprezentant din partea Partidului Republican în Congresul SUA, dar și membru al Comisiei pentru servicii armate a Camerei Reprezentanților SUA, a precizat că atacul rusesc cu drone asupra Poloniei este „un act de război” și l-a îndemnat pe președintele Donald Trump să impună sancțiuni dure asupra Rusiei și să întărească sprijinul militar pentru Ucraina.

Președintele Poloniei a convocat Biroul de Securitate Națională după doborârea dronelor rusești intrate în spațiul aerian polonez

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, anunță miercuri dimineață că a convocat o ședință a Biroului de Securitate Națională în urma incidentului cu drone de miercuri. Dronele care au încălcat spațiul aerian polonez în timpul unui atac rusesc în Ucraina au fost doborâte.

Patru aeroporturi închise după ce au fost raportate drone rusești

Aeroporturile Varșovia Chopin, Rzeszów-Jasionka, Varșovia Modlin și Lublin și-au suspendat operațiunile din motive de securitate națională, potrivit Le Figaro.

Aeroporturile țării, inclusiv principalul hub internațional, Aeroportul Chopin din Varșovia, și-au închis porțile marți seara, în urma „unei activități militare neprevăzute legate de securitatea statului ”, conform anunțurilor publicate pe site-ul Administrației Federale a Aviației din SUA (FAA). Aeroporturile Rzeszów-Jasionka, Varșovia-Modlin și Lublin și-au suspendat, de asemenea, operațiunile.

Știrea inițială

„Armele au fost desfășurate, iar serviciile lucrează activ pentru a localiza obiectele doborâte”, se arată într-un comunicat al Comandamentului Operațional al Poloniei, publicat pe X.

Declarația menționa că o operațiune militară era în desfășurare și îndemna locuitorii să rămână în casele lor. Nu au fost furnizate informații suplimentare despre „obiectele de tip dronă”.

Polonia este membră a alianței NATO, un pact transatlantic de apărare la care sunt implicate SUA, care folosește principiul conform căruia un atac asupra uneia este un atac asupra tuturor.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat pentru CNN că a fost informat despre rapoartele privind dronele rusești deasupra Poloniei.

„Da”, a spus el când a fost întrebat de CNN dacă a participat la o ședință informativă, la ieșirea de la o cină cu președintele Donald Trump, marți seară.

Anterior, autoritățile poloneze au închis Aeroportul Internațional Varșovia, iar armata a declarat că avioanele poloneze și NATO au fost dezactivate, pe măsură ce au apărut rapoarte despre drone rusești deasupra țării.

Comandamentul Operațional al armatei poloneze a declarat într-un comunicat că „sistemele terestre de apărare aeriană și de recunoaștere radar au atins cel mai înalt nivel de alertă” după ce Rusia a lansat atacuri aeriene masive asupra teritoriului ucrainean.