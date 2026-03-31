Războiul din Orientul Mijlociu, ziua 32 | Trump critică statele europene pentru lipsa de ajutor împotriva Iranului / Forțele de Operațiuni Speciale, pușcașii marini și trupele armatei SUA se află în Orientul Mijlociu- surse

Câteva bombardiere americane nu au primit aprobarea pentru a ateriza la o bază militară din Italia Italia a refuzat recent permisiunea ca unele aeronave militare americane aflate într-o misiune de luptă spre Orientul Mijlociu să aterizeze la baza Sigonella, potrivit presei italiene. Potrivit acordurilor cu Statele Unite, unele baze din Italia pot fi folosite de avioanele americane doar în scop logistic. Pentru misiuni de luptă este nevoie de aprobarea guvernului și a parlamentului. „Au cerut permisiunea să aterizeze. Erau deja în zbor și nu mai era timp pentru consultarea parlamentului, astfel că solicitarea a fost refuzată”, a declarat pentru AFP o sursă din Ministerul Apărării. Baza Sigonella se află în estul Siciliei, la sud de Catania. Cotidianul Corriere della Sera a relatat că incidentul a avut loc în urmă cu câteva zile și a implicat bombardiere americane. După apariția informației, biroul premierului italian Giorgia Meloni a transmis că relațiile cu SUA sunt „solide și bazate pe o cooperare deplină și sinceră”. Trump critică statele europene care nu au sprijinit atacul asupra Iranului Președintele SUA, Donald Trump, le-a transmis țărilor care nu au sprijinit Statele Unite în loviturile coordonate împotriva Iranului și care acum nu mai pot obține combustibil prin Strâmtoarea Ormuz să cumpere petrol american sau să meargă în zonă și „pur și simplu să și-l ia”. Trump a scris pe platforma sa Truth Social: „Tuturor acelor țări care nu mai pot obține combustibil din cauza Strâmtorii Ormuz, precum Regatul Unit, care a refuzat să se implice în decapitarea Iranului, am o sugestie: în primul rând, cumpărați din SUA, avem destul, iar în al doilea rând, adunați-vă curajul, chiar și cu întârziere, mergeți în strâmtoare și pur și simplu LUAȚI-L. Va trebui să învățați să luptați singuri. SUA nu vor mai fi acolo să vă ajute, la fel cum nici voi nu ați fost alături de noi. Iranul a fost, practic, decimat. Partea grea a trecut. Mergeți și luați-vă singuri petrolul!” Inflația din zona euro crește brusc pe fondul majorării prețurilor la energie Inflația în zona euro a accelerat până la 2,5% față de aceeași perioadă a anului trecut în luna martie, în creștere față de 1,9% în februarie, determinată de creșterea costurilor energiei legate de război. Cifrele preliminare publicate de Eurostat arată că rata a atins cel mai ridicat nivel din ianuarie 2025, ușor sub estimările economiștilor de 2,6%, potrivit Bloomberg, citat de Al Jazeera. Creșterea bruscă reflectă o creștere a prețurilor la petrol și gaze în urma izbucnirii conflictului din Orientul Mijlociu luna trecută. Datele Eurostat arată că prețurile la energie au crescut cu 4,9% anual în martie în zona euro, inversând scăderea de 3,1% înregistrată în februarie. O fabrică de medicamente împotriva cancerului a fost lovită în urma atacurilor israeliano-americane, afirmă Iranul Fostul ministru de externe iranian și fondator al Institutului de Cercetare Payab, Mohammad Javad Zarif, a declarat că atacurile israeliano-americane au lovit o companie farmaceutică care produce substanțe pentru medicamente împotriva cancerului. El a afirmat că „atacatorii disperați, neputând să-și realizeze fanteziile malefice”, au vizat un producător de substanțe farmaceutice utilizate în tratamentul pacienților cu cancer. Agenția oficială iraniană IRNA a relatat comentariile sale, adăugând că „După o lună de crime de război, compania de cercetare inginerească Tawfiq Darou a fost ținta unui atac astăzi.” Patru persoane au fost rănite după ce resturi provenite de la o interceptare au căzut peste locuințe din sudul Dubaiului. „Resturi provenite de la o interceptare au căzut peste locuințe din sudul Dubaiului, provocând pagube materiale și răniri ușoare la patru cetățeni asiatici”, au declarat oficialii într-o postare pe X. Întreruperea conexiunii la internet în Iran depășește 744 de ore Locuitorii din Iran sunt privați de internet de mai bine de 744 de ore – patru săptămâni și trei zile –, a transmis grupul de monitorizare NetBlocks: „Izolarea digitală prelungită aduce noi provocări pentru iranieni, de la domenii și conturi expirate la servere neactualizate pe o rețea intranet națională în stare de degradare”. Un atac în vestul Iranului face o victimă și opt răniți O persoană a murit și alte opt au fost rănite în urma unui atac american-israelian asupra provinciei Kermanshah din vestul Iranului, marți dimineață, potrivit agenției de știri iraniene Mehr. Atacul a vizat angajații unei companii civile de construcții din orașul Qasr-e Shirin, situat la granița cu Irakul, au declarat autoritățile locale pentru Mehr. Forțele de Operațiuni Speciale, pușcașii marini și trupele armatei SUA se află în Orientul Mijlociu- surse

Forțele de Operațiuni Speciale , pușcașii marini și trupele armatei SUA se află în Orientul Mijlociu, susțin câteva surse. Asta înseamnă că armata americană ar putea declanșa un atac terestru asupra unor ținte din Iran.

Emiratele Arabe Unite anunță că fac față amenințărilor cu rachete și drone din partea Iranului

Emiratele Arabe Unite au transmis că sistemele lor de apărare fac față amenințărilor cu rachete și drone din partea Iranului.

Echipe de căutare mobilizate în centrul Israelului după ultimele atacuri

Cel puțin nouă persoane au fost rănite în urma ultimei serii de atacuri ale Iranului asupra centrului Israelului, relatează Channel 12.

Șase persoane au fost rănite în zona Gush Dan, iar alte trei în suburbia Bnei Brak din Tel Aviv, a precizat canalul. Starea lor a fost descrisă ca fiind „ușoară”.

Frontul Intern al armatei israeliene a declarat că a mobilizat forțe de căutare și salvare în regiune ca răspuns la „rapoarte privind impactul”, fără a oferi însă detalii suplimentare.

Frontul Intern a declarat că oamenilor li s-a permis să părăsească zonele protejate puțin înainte de ora 10:00, ora locală (07:00 GMT), după ce sirenele au fost activate în mare parte din centrul Israelului, inclusiv în zonele Gush Dan și Sharon.

Centru religios din Zanjan, Iran, avariat în urma unui atac american-israelian

Agenția de știri Fars afirmă că cupola aurită și minaretul Azam Husseiniya au fost avariate în nord-vestul orașului Zanjan, în urma unui atac american-israelian din această dimineață.

Două nave chineze au traversat Strâmtoarea Ormuz

Două nave de containere operate de COSCO Shipping au traversat cu succes Strâmtoarea Ormuz și au ieșit din Golful Persic, potrivit datelor de urmărire a navelor.

Nava CSCL Indian Ocean a traversat strâmtoarea luni, în jurul orei 09:14 GMT, urmată de nava CSCL Arctic Ocean 27 de minute mai târziu, arată datele furnizate de MarineTraffic.

Un atac asupra orașului Mahallat din Iran a provocat moartea a 11 persoane

Agenția de știri iraniană ISNA relatează că un atac asupra orașului Mahallat din provincia Markazi, care a avut loc în noaptea de marți, a provocat moartea a 11 persoane și rănirea altor 15.

Trei clădiri rezidențiale din orașul Mahallat au fost „lovite direct de proiectile”, provocând pagube semnificative, se arată în raport.

Atacuri americane și israeliene au avut loc și în Teheran și în centrul orașului Isfahan.

Iranul arestează două persoane acuzate că au transmis informații către SUA și Israel

Forțele de securitate din nord-vestul Iranului au arestat două persoane acuzate că au transmis informații despre locații sensibile către serviciile de spionaj americane și israeliene, potrivit agenției de știri Tasnim, citată de Al Jazeera.

Cei doi ar fi primit criptomonede în schimbul furnizării de detalii despre locații securizate, a raportat Tasnim.

Aceștia au fost reținuți în zona Osku din provincia Azerbaidjanul de Est și au fost predați autorităților judiciare, a adăugat agenția.

Nicio scurgere de petrol și niciun rănit în urma atacului asupra petrolierului kuweitian

Biroul de presă din Dubai a oferit noi informații cu privire la petrolierul gigant din Kuweit care a fost lovit marți dimineață, potrivit Al Jazeera.

„Autoritățile din Dubai confirmă că echipele de intervenție au reușit să țină sub control incidentul în care a fost implicat petrolierul kuweitian în apele teritoriale ale Dubaiului, fără să se fi înregistrat scurgeri de petrol sau victime”, se arată într-o postare pe X.

Atacuri aeriene în Emiratele Arabe Unite. Locuitorii au primit alerte

În noaptea de luni spre marți, cetățenii din Emiratele Arabe Unite au primit o alertă guvernamentală care anunța atacuri aeriene. Locuitorii au fost îndemnați să se refugieze la loc sigur și să urmărească informațiile primite de la autorități.

De asemenea autoritățile guvernului din emiratul Sharjah, au anunțat, la scurt timp după miezul nopții că drona care a lovit clădirea companiei de telecomunicații Thuraya, era una iraniană. Autoritățile au anunțat că nu au fost înregistrate victime. La momentul transmiterii anunțului autoritățile se aflau încă la fața locului.

Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu refuză să stabilească un termen pentru încheierea războiului

Netanyahu refuză să stabilească un termen pentru încheierea războiului împotriva Iranului, dar afirmă că acesta „a depășit jumătatea drumului”.

Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a declarat anterior pentru Newsmax că războiul americano-israelian împotriva Iranului și-a atins mai mult de jumătate din obiective, dar nu a dorit să ofere un termen pentru încheierea acestuia.

El a spus că războiul este „cu siguranță dincolo de jumătatea drumului. Dar nu vreau să stabilesc un calendar”, adăugând că el crede că Republica Islamică Iran va ajunge în cele din urmă să „se prăbușească din interior”, potrivit AFP.

Ministrul de Externe al Emiratelor Arabe Unite condamnă „complotul terorist al Hezbollah” împotriva Bahrainului

Șeicul Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vicepremierul Emiratelor Arabe Unite și ministru al Afacerilor Externe, a exprimat condamnarea fermă și denunțarea de către Emiratele Arabe Unite a „complotului terorist dejucat” în Regatul Bahrain.

Oficialul a afirmat că o celulă cu legături a organizației teroriste interzise Hezbollah, care „a încercat să colaboreze cu grupuri teroriste din străinătate, într-un act care a amenințat securitatea și siguranța Regatului”, a declarat oficialul citat de Gulf News.

G7 anunță că este pregătit să ia măsuri pentru stabilizarea pieței energetice

Miniștrii de Finanțe din statele G7 au anunțat că sunt pregătiți să ia „toate măsurile necesare” pentru a stabiliza piața energiei și pentru a limita efectele volatilității recente asupra economiei, notează Reuters.

Miniștrii de Finanțe și ai Energiei, alături de guvernatorii băncilor centrale din Statele Unite, Canada, Japonia, Marea Britanie, Franța, Germania și Italia, au avut o teleconferință pentru a coordona un răspuns comun, în contextul în care războiul din Orientul Mijlociu continuă să afecteze piețele energetice globale.

Iranul susține că nu a purtat nicio negociere cu SUA încă de la începerea războiului

Esmaeil Baghaei, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Iranului, a reiterat încă o dată faptul că Iranul nu a purtat negocieri cu SUA încă de la începutul războiului, precizând că Teheranul nu va fi dispus să negocieze până când SUA nu va înceta atacurile.

„Nu am purtat nicio negociere cu America în aceste 31 de zile. Ceea ce s-a întâmplat a fost trimiterea unei cereri de negociere, însoțită de o serie de propuneri din partea Americii, care ne-a parvenit prin intermediul anumitor intermediari, inclusiv Pakistanul”, acuză oficialul iranian.