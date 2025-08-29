Războiul din Ucraina, ziua 1.283. Atacurile rusești au ucis 5 persoane și au rănit alte 26 în Ucraina / SUA aprobă vânzarea de rachete ERAM către Ucraina

Ambasadorul Rusiei la București, convocat la MAE după atacurile masive asupra Ucrainei

26 de state membre UE condamnă atacul Rusiei asupra Kievului şi cer încetarea uciderilor, subliniind că atacurile asupra civililor sunt crime de război, potrivit Le Figaro.

Zelenski prezintă cei trei piloni cheie ai garanțiilor de securitate pentru Ucraina: Armata, sprijinul NATO, sancțiuni

Garanțiile de securitate pentru Ucraina ar trebui să includă prevederi referitoare la finanțarea armatei, acorduri cu membrii NATO și sancțiuni împotriva Rusiei, a declarat președintele Volodimir Zelenski pe 29 august.

Kremlinul susține că Putin este deschis către o întâlnire cu Zelenski, dar negocierile de pace Rusia-Ucraina stagnează

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat vineri că președintele Rusiei, Vladimir Putin, rămâne deschis unei întâlniri cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, însă negocierile de pace Rusia-Ucraina nu sunt pregătite la nivelul necesar.

Două treimi dintre americani sunt pesimiști în privința perspectivelor de pace între Rusia și Ucraina

Aproximativ 22% dintre respondenți s-au declarat foarte pesimiști în privința unui posibil acord de pace în Ucraina, în timp ce 45% s-au declarat oarecum pesimiști, potrivit unui sondaj Gallup.

Infracțiunile legate de criptomonede costă Ucraina miliarde anual în venituri pierdute

Piața criptomonedelor nereglementată din Ucraina este un teren fertil pentru infractori, funcționari corupți și sabotori ruși, dar o legislație adecvată ar putea ajuta statul să recupereze cel puțin 10 miliarde de dolari din veniturile fiscale pierdute și fondurile furate anual, potrivit unui nou raport al Royal United Services Institute (RUSI), un grup de reflecție.

Țara are una dintre cele mai ridicate rate de deținere de criptomonede din lume, 16% din populație deținând criptomonede sau alte active virtuale înainte de război, ceea ce este la egalitate cu SUA. Însă piața funcționează în umbră – deținerea este legală, dar nu este recunoscută ca mijloc legal de plată – ceea ce înseamnă că miliarde de dolari sunt schimbați în criptomonede în fiecare an fără a fi impozitați.

SUA aprobă vânzarea de rachete ERAM către Ucraina în valoare de 825 de milioane de dolari

Departamentul de Stat al SUA a aprobat vânzarea către Ucraina a rachetelor Extended Range Attack Munition (ERAM) și a echipamentelor conexe în valoare estimată de 825 de milioane de dolari, a anunțat agenția pe 28 august.

Ungaria interzice intrarea comandantului ucrainean de origine maghiară din cauza atacului asupra conductei de petrol

Ministrul maghiar de externe, Peter Szijjarto, a descris atacul ca fiind „un atac asupra suveranității Ungariei”, afirmând că „a pus în pericol securitatea noastră energetică și aproape că a (forțat) utilizarea rezervelor noastre strategice”.

Trump este un „activ rus”, afirmă președintele portughez

De mult timp circulă întrebări cu privire la posibila relație dubioasă a lui Trump cu Rusia și serviciile de securitate ale acestei țări.

Ucraina susține că a lovit sistemul radar rus S-400 în Crimeea ocupată și prezintă imagini

Serviciul de informații militare ucrainean (HUR) a lovit un sistem radar rus 91N6E, parte a sistemului de apărare aeriană S-400 Triumph, în Crimeea ocupată, în noaptea de 28 august, a raportat HUR.

Atacurile rusești au ucis 5 persoane și au rănit 26 în Ucraina în ultima zi

Forțele ucrainene au doborât 46 din cele 68 de drone, inclusiv drone de atac de tip Shahed și momeli, lansate de Rusia peste noapte, a raportat Forța Aeriană. Douăzeci și două de drone au reușit să lovească în nouă locații diferite.

Pierderile ruse se ridică la aproape 220.000 de morți până în august

Aproximativ 219.000 de soldați ruși au fost uciși în războiul din Ucraina, au raportat Mediazona și Meduza, bazându-și calculele pe lista morților verificate și alte date.

Casa Albă pare să pună semnul egalității între atacurile rusești și ucrainene după ce atacul Moscovei a ucis 23 de persoane la Kiev

„Poate că ambele părți implicate în acest război nu sunt pregătite să-l încheie singure”, a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, după un alt atac mortal al Rusiei asupra Kievului.

Statul Major General: Rusia a pierdut 1.080.480 de soldați în Ucraina din 24 februarie 2022

Numărul include 850 de victime suferite de forțele ruse în ultima zi.

Rusia atacă Ucraina cu 68 de drone peste noapte, lovind nouă locații

Forțele ruse au lansat un atac folosind 68 de drone de atac Shahed și diferite tipuri de drone momeală în noaptea de 28-29 august, anunță Comandamentul Forțelor Aeriene pe Telegram.

Rapoartele preliminare indică faptul că, până la ora 08:00, apărarea aeriană a doborât și a neutralizat 46 de drone rusești Shahed și diverse drone momeală în nordul și estul Ucrainei.

Au fost înregistrate lovituri de la 22 de drone în nouă locații din regiunile Donețk și Dnipropetrovsk.

Cancelarul german: Întâlnirea dintre Zelenski și Putin „evident” nu va avea loc

Întâlnirea bilaterală propusă între președintele Volodimir Zelenski și președintele rus Vladimir Putin nu va avea loc, a declarat cancelarul german Friedrich Merz pe 28 august.

„Trebuie să abordăm din nou această problemă astăzi, având în vedere că, evident, nu va avea loc o întâlnire între președintele Zelenski și președintele Putin”, a mai spus Merz.

Declarația liderului german vine în urma unui atac masiv cu rachete și drone rusești asupra Kievului, care a provocat moartea a cel puțin 23 de persoane, dintre care patru copii, și rănirea altor 63.

Zelenski: Atacul cu rachete și drone asupra Kievului subminează eforturile de pace

Un atac cu rachete și drone rusești asupra Kievului, în noaptea de 28 august, care a provocat 23 de morți, subminează eforturile de pace conduse de președintele american Donald Trump și aliații Ucrainei, a afirmat președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Este un atac împotriva Ucrainei. Este un atac împotriva Europei. Și este, de asemenea, un atac al Rusiei împotriva președintelui Trump și împotriva altor actori globali”, a declarat Zelenski într-un discurs ținut seara.

„Acest atac arată clar că obiectivele Rusiei nu s-au schimbat. Ei vor război – și nu atacă doar poporul nostru, nu doar orașele și comunitățile noastre. Rusia atacă acum pe toți cei din lume care doresc pace”, a declarat acesta.

Statele Unite aprobă o vânzare de arme de 825 de milioane de dolari către Ucraina

Departamentul de Stat al SUA a anunțat joi că a informat Congresul despre aprobarea unei vânzări de 3.350 de rachete cu muniție de atac cu rază extinsă (ERAM), 3.350 de unități GPS, componente, piese de schimb și suport tehnic pentru Ucraina. În pachet este inclusă și instrucția pentru necesară pentru operarea sistemelor.

Costurile achiziției vor fi suportate de aliați NATO, precum Danemarca, Țările de Jos și Norvegia, dar și prin finanțarea militară externă americană.

Zelenski discută cu Erdogan despre garanțiile de securitate și afirmă că acestea vor fi „puse pe hârtie săptămâna viitoare”

Președintele Volodimir Zelenski a purtat o conversație telefonică cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan, discutând „pe larg” despre garanțiile de securitate, scrie The Kyiv Independent.

„Am discutat pe larg și despre garanțiile de securitate. Consilierii naționali de securitate lucrează în prezent la fiecare componentă specifică, iar întregul cadru va fi pus pe hârtie săptămâna viitoare”, a afirmat Zelenski.

Convorbirea telefonică a avut loc după ce Rusia a lansat un atac aerian masiv asupra Kievului.