Războiul din Ucraina, ziua 1.291. Putin nu va dicta condițiile păcii în Ucraina, avertizează premierul Canadei

Trump: Europa ar trebui să joace un rol principal în garantarea securității Ucrainei

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri, la Casa Albă, că țările europene ar trebui să joace un rol principal în garantarea securității Ucrainei, confirmând în același timp disponibilitatea Washingtonului de a oferi ajutor, notează Ukrainska Pravda.

Trump a afirmat că SUA nu refuză să sprijine Ucraina, dar a subliniat că Europa ar trebui să preia inițiativa în ceea ce privește acordarea garanțiilor.

„Europa va fi prima, de departe. Și ei vor să fie primii. Vor să vadă sfârșitul conflictului. Europa vrea să vadă sfârșitul conflictului”, a declarat el.

Zelenski respinge invitația lui Putin de a merge la Moscova: „Poate veni la Kiev”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins vineri invitația lansată de omologul său rus, Vladimir Putin, de a merge la Moscova pentru discuții privind încetarea războiului.

„Poate veni la Kiev. Nu pot merge la Moscova când țara mea este bombardată, atacată în fiecare zi. Nu pot merge în capitala acestui terorist”, a spus Zelenski pentru sursa citată.

Peste 2.500 de prizonieri de război ucraineni se află în captivitate în Rusia

Peste 2.500 de soldați ucraineni se află în continuare în captivitate în Rusia, potrivit unei analize realizate de o misiune independentă de experți, a anunțat Ministerul de Interne într-o postare pe Telegram.

Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) a condus ancheta prin intermediul delegației sale în Ucraina și a constatat că 2.577 de soldați se află în continuare în captivitate în Rusia.

Rusia încalcă în mod regulat dreptul internațional, inclusiv Convențiile de la Geneva, prin tratamentul aplicat prizonierilor de război și civililor ucraineni.

Putin nu va dicta condițiile păcii în Ucraina, avertizează Carney, premierul Canadei

Președintele rus Vladimir Putin nu va dicta condițiile păcii în Ucraina, a declarat premierul canadian Mark Carney pe 5 septembrie.

„Putin este cauza acestui război, el este motivul uciderilor”, a declarat Carney reporterilor. „El nu va dicta condițiile păcii.”

Putin a amenințat mai devreme, pe 5 septembrie, potențialele forțe de menținere a păcii, spunând că trupele străine aflate pe teritoriul Ucrainei vor fi considerate „ținte legitime pentru distrugere”.

Ucraina, pregătită să livreze gaz și petrol Slovaciei, însă cu o singură condiție

Volodimir Zelenski a precizat că Ucraina este pregătită să livreze gaz și petrol Slovaciei, însă a impus o condiție: ca zăcămintele fosile să nu fie de origine rusă.

„Prim-ministrul slovac Fico și cu mine am discutat despre probleme energetice. Suntem gata să furnizăm gaz și petrol Slovaciei, dar numai dacă nu este vorba de gaz sau petrol rusesc. Pentru că suntem în război. Asta este concluzia”, a declarat Zelenski.