Trei morți și zeci de răniți în urma unui atac cu drone al Rusiei asupra locuințelor din Kiev

Forțele ruse au lansat în noaptea de 26 octombrie un atac cu drone asupra capitalei Ucrainei, lovind clădiri rezidențiale. Autoritățile au anunțat că trei persoane au fost ucise și alte 29 au fost rănite.

Trump refuză o întâlnire cu Putin până nu există progrese în privința păcii în Ucraina

Președintele american Donald Trump a spus că nu se va întâlni cu Vladimir Putin decât dacă există pași clari spre pace în Ucraina.

Acesta a menționat că, deși a avut în trecut o relație bună cu liderul rus, situația actuală este „foarte dezamăgitoare”.

Emisarul Kremlinului laudă eforturile lui Trump și spune că presiunea asupra Rusiei nu funcționează

Reprezentantul Kremlinului, Kirill Dmitriev, a declarat pentru Fox News pe 25 octombrie că presiunea nu influențează Rusia și a subliniat importanța dialogului, scrie The Kyiv Independent.

El a afirmat că președintele Trump a contribuit deja semnificativ la rezolvarea multor conflicte mondiale.