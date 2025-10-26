Războiul din Ucraina, ziua 1.341. Emisarul Kremlinului laudă eforturile lui Trump și spune că presiunea asupra Rusiei nu funcționează

Forțele ruse au lansat în noaptea de 26 octombrie un atac cu drone asupra capitalei Ucrainei, lovind clădiri rezidențiale. Autoritățile au anunțat că trei persoane au fost ucise și alte 29 au fost rănite.
Președintele american Donald Trump a spus că nu se va întâlni cu Vladimir Putin decât dacă există pași clari spre pace în Ucraina.
Acesta a menționat că, deși a avut în trecut o relație bună cu liderul rus, situația actuală este „foarte dezamăgitoare”.
Reprezentantul Kremlinului, Kirill Dmitriev, a declarat pentru Fox News pe 25 octombrie că presiunea nu influențează Rusia și a subliniat importanța dialogului, scrie The Kyiv Independent.
El a afirmat că președintele Trump a contribuit deja semnificativ la rezolvarea multor conflicte mondiale.