Războiul din Ucraina, ziua 1264. WP: Rusia nu intenționează să restituie teritoriile ocupate Ucrainei sau să încheie pace

WP: Rusia nu intenționează să restituie teritoriile ocupate Ucrainei sau să încheie pace

Președintele rus Vladimir Putin nu are intenția de a restitui Ucrainei teritoriile ocupate din regiunile Zaporojie și Herson în schimbul retragerii complete a forțelor ucrainene din Donbas, relatează The Washington Post.

O sursă familiarizată cu negocierile a dezvăluit că Rusia a propus ca Kievul să cedeze Donbasul din estul Ucrainei, care include regiunile Luhansk și Donețk, în schimbul unui armistițiu, fără a oferi însă nimic în schimb.

Dronele ucrainene au lovit o rafinărie de petrol situată la 2.000 km de graniță, în Republica Komi din Rusia

Un atac cu drone ucrainene din 10 august a lovit rafinăria de petrol Lukoil-Ukhta din Republica Komi, Rusia, la aproximativ 2.000 de kilometri de granița cu Ucraina, a declarat pentru Kyiv Independent o sursă din cadrul agenției de informații militare ucrainene (HUR).

Atacul marchează primul atac cu drone confirmat al Kievului în Republica Komi din nord-vestul Rusiei.

Șeful NATO este optimist în privința întâlnirii Trump-Putin: Va fi un test pentru președintele rus

Șeful NATO, Mark Rutte, a declarat duminică faptul că întâlnirea din 15 august dintre președintele Donald Trump și omologul său rus va contribui în mare măsură la demonstrarea seriozității lui Putin în privința păcii.

Șeful NATO a subliniat că ziua de 15 august este una importantă, întrucât „va fi un test pentru Putin, pentru a vedea cât de serios este în ceea ce privește încheierea acestui război teribil”.

JD Vance, despre acordul de pace Rusia-Ucraina: „Probabil că rușii și ucrainenii vor fi nemulțumiți de el”

Vicepreședintele american JD Vance a declarat că Washingtonul urmărește un acord pe care ambele țări să îl poată accepta, chiar dacă nu va satisface, probabil, niciuna dintre părți, scrie Reuters.

„Nu va face pe nimeni foarte fericit. Probabil că, în final, atât rușii, cât și ucrainenii vor fi nemulțumiți de el”, a declarat Vance într-o emisiune de la Fox News.

Zelenski „susține în totalitate” declarația comună a liderilor europeni privind pacea în Ucraina

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat duminică că orașul Kiev „apreciază și susține pe deplin” declarația comună emisă de liderii europeni legată de realizarea păcii în Ucraina.

El a evidențiat importanța protejării intereselor atât ucrainene, cât și europene, în contextul acestei declarații, scrie Reuters.

Pierderile masive ale Rusiei în Ucraina, conform Statului Major al Ucrainei

Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a raportat că Rusia a pierdut aproximativ 1.063.240 de militari în Ucraina de la începutul invaziei pe scară largă, pe 24 februarie 2022. Numărul include 950 de victime înregistrate doar în ultimele 24 de ore.

De asemenea, conform raportului, forțele ruse au pierdut 11.089 tancuri, 23.107 vehicule blindate, 57.982 vehicule și rezervoare de combustibil, 31.343 sisteme de artilerie, 1.460 lansatoare multiple de rachete, 1.204 sisteme de apărare aeriană, 421 avioane, 340 elicoptere, 50.455 drone, 28 nave și bărci, precum și un submarin.

Vicepreşedintele american JD Vance şi ministrul britanic de Externe David Lammy au organizat o întâlnire a experţilor în securitate în proximitatea Londrei pentru a discuta despre războiul din Ucraina, informează BBC.

Potrivit aceleiași surse, această reuniune a fost convocată la cererea Statelor Unite.

Alături de cei doi, au participat reprezentanţi ucraineni şi consilieri europeni în domeniul securităţii naţionale. David Lammy a spus că „sprijinul Regatului Unit pentru Ucraina rămâne de neclintit în timp ce lucrăm pentru o pace justă şi durabilă”.

O rafinărie de petrol din orașul Saratov a fost ținta unui atac cu drone

O rafinărie de petrol din orașul Saratov, Rusia, a fost ținta unui atac cu drone în cursul nopții, provocând un incendiu de proporții și mai multe explozii.

Guvernatorul regiunii, Roman Busargin, a confirmat avarierea unui obiectiv industrial și a anunțat că o persoană a murit, iar alte câteva au fost rănite.

Casa Albă ia în calcul invitarea președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, la negocierile de pace din Alaska, programate pe 15 august, în aceeași zi în care președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin urmează să se întâlnească, informează NBC News.

Un oficial de la Casa Albă a declarat pentru NBC News că „toată lumea speră foarte mult ca acest lucru să se întâmple”, referindu-se la prezența lui Zelenski în Alaska.

Iermak spune că negocierile sunt posibile doar cu participarea Ucrainei și fără recunoașterea ocupației

Negocierile pentru o pace durabilă sunt posibile doar împreună cu Ucraina, cu respectarea suveranității sale și fără recunoașterea ocupației, a declarat șeful Administrației Prezidențiale a Ucrainei, Andrii Iermak, pe canalul său de Telegram, potrivit Ukrinform.

„Împreună cu Rustem Umerov, am avut întâlniri importante cu consilieri europeni pe probleme de securitate, cu ministrul britanic de externe și cu vicepreședintele SUA. Le sunt recunoscător tuturor pentru abordarea extrem de constructivă. Pozițiile au fost clare: o pace fiabilă și de durată este posibilă doar cu Ucraina la masa negocierilor, cu respectarea suveranității noastre și fără recunoașterea ocupației”, a transmis Iermak.

Zelenski a declarat, sâmbătă seară, că drumul spre pace pentru Ucraina trebuie stabilit doar împreună cu Ucraina.

„Le mulțumesc tuturor oamenilor noștri care astăzi au arătat sprijin, care luptă pentru statul nostru și care muncesc pentru Ucraina. Le mulțumesc fiecărui soldat, fiecărui cetățean al Ucrainei care înțelege că independența se clădește pe demnitate. Frica și concesiile nu fac viața națiunilor mai sigură. Dorințele Rusiei de a stăpâni teritorii ucrainene vor rămâne doar dorințe atâta timp cât ucrainenii vor sta umăr la umăr, sprijinind armata și statul”, a spus Zelenski.

El a precizat că a primit un raport de la echipa din Marea Britanie condusă de șeful Administrației Prezidențiale, Andrii Iermak. Au avut loc discuții între reprezentanți ai securității din Statele Unite și Europa: Ucraina, SUA – vicepreședintele american J. D. Vance – Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, Finlanda și Polonia.

„Toate mesajele noastre au fost transmise. Argumentele noastre sunt luate în seamă. Riscurile sunt luate în considerare. Drumul spre pace pentru Ucraina trebuie stabilit împreună și doar împreună cu Ucraina. Este un principiu fundamental. Și este important ca abordările și viziunea noastră comună să lucreze în direcția unei păci autentice. O poziție consolidată. Încetarea focului. Sfârșitul ocupației. Sfârșitul războiului. Le mulțumesc tuturor celor care sunt alături de noi, care sunt alături de Ucraina!”, a subliniat Zelenski.

Președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, se vor întâlni pe 15 august, în Alaska. Liderul de la Casa Albă a anunțat că este în discuție „un schimb de teritorii” pentru a pune capăt luptelor din Ucraina.

Zelenski a declarat că Ucraina este pregătită pentru decizii reale care pot aduce pacea, dar că ucrainenii nu își vor ceda pământul invadatorilor.