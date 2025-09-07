Războiul din Ucraina, ziua 1292. Atac masiv asupra Kievului: doi morți și 11 răniți / Aproape 60% dintre armele forțelor ucrainene sunt produse pe plan intern, spune Zelenski

Aproape 60% dintre armele forțelor ucrainene sunt produse pe plan intern, spune Zelenski

Aproape 60% dintre armele folosite de armata ucraineană sunt produse în Ucraina, a declarat președintele Volodimir Zelenski în discursul său de sâmbătă searp.

„În timpul acestui război, Ucraina a ajuns deja la nivelul în care aproape 60% dintre armele pe care le avem, armele aflate în mâinile luptătorilor noștri, sunt fabricate în Ucraina și sunt arme puternice, multe dintre ele de ultimă generație”, a spus Zelenski.

Ucraina și-a extins semnificativ industria de apărare internă ca răspuns la invazia Rusiei.

În ultimele săptămâni, Kievul a prezentat diverse inițiative de producție internă.

În bugetul pentru 2025, Ucraina a alocat 55 de miliarde de grivne (1,3 miliarde de dolari) pentru producția de armament, într-un efort de a reduce dependența de livrările externe.

„Desigur, mai există obiective pe care trebuie să le atingem, în special producerea în Ucraina și împreună cu Ucraina a sistemelor de apărare antiaeriană, de diferite tipuri. Este o provocare. Și trebuie să ajungem și acolo”, a adăugat Zelenski.

Președintele ucrainean a cerut în repetate rânduri aliaților occidentali să furnizeze armament antiaerian, inclusiv sisteme americane Patriot.

Atac masiv asupra Kievului: doi morți, printre care un copil de un an, și 11 răniți

Rusia a lansat în noaptea de 6 spre 7 septembrie sute de drone de atac și o serie de rachete asupra mai multor orașe din Ucraina, lovind clădiri rezidențiale din capitala Kiev, au anunțat autoritățile locale.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a confirmat că cel puțin două persoane au fost ucise, printre victime aflându-se și un copil de un an. Alte 11 persoane au fost rănite, cinci dintre acestea fiind internate în spital, inclusiv o femeie însărcinată.

O femeie în vârstă a murit într-un adăpost din districtul Darnîțki, însă cauza exactă a decesului nu a fost stabilită.

Primele alerte privind activarea apărării antiaeriene au fost emise în jurul orei 23:30, iar exploziile s-au auzit în capitală după ora 3:30, potrivit relatărilor jurnaliștilor Kyiv Independent. Explozii au fost din nou auzite la Kiev în jurul orei 6:05.

Deocamdată, amploarea distrugerilor nu este pe deplin cunoscută, iar autoritățile nu au raportat alte victime.