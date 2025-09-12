Războiul din Ucraina, ziua 1297. Drone ucrainene au lovit Moscova și facilități petroliere rusești / Zelenski și Kellogg discută despre sprijin militar și sancțiuni mai dure împotriva Rusiei

Este NATO pregătită pentru un conflict major cu Rusia?

După ce 19 drone rusești au pătruns în Polonia, țară membră NATO, analiștii avertizează că alianța nu este pregătită să facă față unui atac aerian de amploare și de durată, scrie Newsweek.

Experții atrag atenția asupra lipsei sistemelor de apărare aeriană, a stocurilor redirecționate către Ucraina și a timpilor lungi de achiziție, considerând acestea vulnerabilități majore.

Deși Europa are sisteme eficiente, numărul lor nu este suficient pentru a face față unui atac îndelungat.

Investițiile și apărarea stratificată sunt necesare pentru a contracara amenințarea tot mai mare a dronelor și a munițiilor de tip loitering.

Ucraina raportează peste un milion de pierderi în rândul trupelor rusești

Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a raportat pe 12 septembrie că Rusia a pierdut 1.092.780 de militari de la lansarea invaziei pe 24 februarie 2022. Numărul include 890 de pierderi înregistrate doar în ultimele 24 de ore.

Pe lângă pierderile de personal, raportul detaliază și pierderile de echipamente ale Rusiei: 11.177 tancuri, 23.266 vehicule blindate, 61.403 vehicule și rezervoare de combustibil, 32.668 sisteme de artilerie, 1.485 sisteme de lansare multiplă de rachete, 1.217 sisteme de apărare antiaeriană, 422 avioane, 341 elicoptere, 58.467 drone, 28 nave și ambarcațiuni și un submarin.

Drone ucrainene au lovit Moscova și facilități petroliere rusești

Un atac de amploare cu drone ucrainene a vizat Moscova și mai multe obiective petroliere din Rusia, scrie The Kyiv Independent.

Guvernatorul regiunii Leningrad, Aleksandr Drozdenko, a confirmat că atacul a provocat un incendiu pe o navă din Portul Primorsk, cel mai mare port de încărcare a petrolului din Rusia la Marea Baltică.

Polonia se aliază cu Ucraina și partenerii europeni pentru a-și consolida apărarea aeriană, anunță Tusk

Premierul polonez Donald Tusk a anunțat că Polonia va colabora cu Ucraina pentru a-și întări apărarea anti-dronă după recentul atac rusesc.

Franța, Marea Britanie, Suedia și Țările de Jos vor furniza echipamente militare, inclusiv avioane de luptă și baterii Patriot, pentru a sprijini eforturile Poloniei.

Reprezentanți ai armatei poloneze vor fi instruiți în Ucraina pentru apărarea împotriva dronelor

Polonia va trimite reprezentanți militari în Ucraina pentru instruire practică și consultări în neutralizarea dronelor rusești, a anunțat președintele ucrainean Volodimir Zelenski pe 11 septembrie.

Trump sugerează că incursiunea dronelor rusești în Polonia ar fi putut fi accidentală

Întrebat despre recentul incident cu drone în Polonia, președintele american Donald Trump a spus că „ar fi putut fi o greșeală”, adăugând că este nemulțumit de „tot ce ține de această situație”, potrivit The Kyiv Independent.

Zelenski și Kellogg discută despre sprijin militar și sancțiuni mai dure împotriva Rusiei

În cadrul unei întâlniri la Kiev, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și trimisul lui Trump, Keith Kellogg, au discutat despre furnizarea de armament suplimentar Ucrainei și intensificarea presiunii economice asupra Rusiei, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale a Ucrainei.