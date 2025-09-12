Războiul din Ucraina, ziua 1297. Rusia suspendă negocierile de pace cu Kievul / Polonia și Ucraina vor desfășura antrenamente comune de apărare împotriva dronelor

Rusia suspendă negocierile de pace cu Kievul

Autoritățile din Rusia anunță că suspendă negocierile de pace cu Kievul. Rușii nu au spus care este motivul deciziei.

Kremlinul a anunțat vineri, că negocierile de pace cu Ucraina pentru a pune capăt conflictului sunt suspendate, fără a fi stabilită o dată pentru o următoare rundă de discuții.

Este NATO pregătită pentru un conflict major cu Rusia?

După ce 19 drone rusești au pătruns în Polonia, țară membră NATO, analiștii avertizează că alianța nu este pregătită să facă față unui atac aerian de amploare și de durată, scrie Newsweek.

Experții atrag atenția asupra lipsei sistemelor de apărare aeriană, a stocurilor redirecționate către Ucraina și a timpilor lungi de achiziție, considerând acestea vulnerabilități majore.

Deși Europa are sisteme eficiente, numărul lor nu este suficient pentru a face față unui atac îndelungat.

Investițiile și apărarea stratificată sunt necesare pentru a contracara amenințarea tot mai mare a dronelor și a munițiilor de tip loitering.

UE prelungește sancțiunile împotriva Rusiei cu încă șase luni, în ciuda opoziției Slovaciei și Ungariei

Uniunea Europeană a prelungit sancțiunile personale împotriva Rusiei pentru încă șase luni, scrie The Kyiv Independent.

Măsura vine în pofida amenințărilor anterioare ale Slovaciei și Ungariei că ar putea bloca această decizie dacă șase oameni de afaceri ruși nu ar fi fost eliminați de pe lista sancțiunilor.

Atacul cu drone ucrainene oprește operațiunile într-un important hub petrolier rusesc

Un atac cu drone ucrainene a dus la suspendarea operațiunilor în portul Primorsk, un hub petrolier esențial din regiunea Leningrad, a declarat o sursă din cadrul Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU).

Primorsk joacă un rol cheie în „flota din umbră” a Rusiei, alcătuită din petroliere vechi folosite pentru a ocoli sancțiunile internaționale.

Portul procesează anual aproximativ 60 de milioane de tone de petrol, aducând Rusiei în jur de 15 miliarde de dolari, a adăugat sursa.

Polonia și Ucraina vor desfășura antrenamente comune de apărare împotriva dronelor

Pe 12 septembrie, Ministerul Apărării din Polonia a anunțat că specialiști ucraineni și polonezi vor organiza exerciții comune axate pe drone și sisteme antidronă.

Ministerul a subliniat că toate activitățile de instruire vor avea loc exclusiv pe teritoriul polonez.

Marea Britanie alocă 193 de milioane de dolari Ucrainei și impune noi sancțiuni Rusiei

Regatul Unit a promis 193 de milioane de dolari ajutor pentru Ucraina și a anunțat noi sancțiuni împotriva Rusiei.

Secretarul de Stat pentru Afaceri Externe al Marii Britanii, Yvette Cooper, a condamnat atacurile președintelui rus Vladimir Putin asupra civililor, amânările în negocierile pentru pace și ignorarea vieții umane, subliniind că astfel de acțiuni „trebuie să înceteze”.

Atacurile cu drone rusești ucid 6 persoane și rănesc 26 în Ucraina

În ultimele 24 de ore, atacurile rusești au ucis șase persoane și au rănit 26 în Ucraina.

Forțele Aeriene Ucrainene au raportat că 33 din cele 40 de drone, inclusiv drone de atac de tip Shahed, au fost interceptate cu succes peste noapte. Șase drone au reușit să lovească trei locații diferite, potrivit comunicatului militar.

Marea Britanie anunță noi sancțiuni împotriva Rusiei: nave petroliere și furnizori de arme, vizați

Guvernul britanic a lansat vineri un nou pachet de sancțiuni care lovește „flota din umbră” folosită pentru transportul petrolului rusesc și companii ce furnizează componente esențiale pentru arme, ca răspuns la intensificarea atacurilor Moscovei asupra Ucrainei, potrivit Reuters.

Marea Britanie a impus un nou val de sancțiuni menite să taie sursele de finanțare ale Kremlinului, vizând 70 de nave implicate în transportul petrolului rusesc și 30 de companii și persoane acuzate că livrează electronice, substanțe chimice și explozivi folosiți în armament.

Pachetul a fost anunțat în timp ce ministrul britanic de externe, Yvette Cooper, efectuează o vizită la Kiev. „Acțiunea internațională pentru a crește presiunea economică asupra Rusiei și pentru a-i bloca fluxurile critice de bani, de care are disperată nevoie pentru a finanța acest război ilegal, este esențială”, a declarat Cooper.

Ministrul de Externe al Poloniei, vizită la Kiev pe fondul exercițiilor militare ruso-belaruse

Șeful diplomației poloneze, Radosław Sikorski, a sosit vineri la Kiev pentru discuții cu omologul ucrainean Andrii Sybiha despre securitatea comună și parcursul european al Ucrainei, în timp ce Rusia și Belarus desfășoară ample manevre militare „Zapad 2025” lângă granița poloneză.

Conform DW, Ministrul de Externe al Poloniei, Radosław Sikorski, a ajuns la Kiev, unde a fost primit de omologul său ucrainean Andrii Sybiha.

Potrivit declarațiilor lui Sybiha, cei doi oficiali vor aborda teme precum securitatea regională, aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană și NATO, precum și măsuri suplimentare de presiune asupra Rusiei.

„În fața escaladării terorii rusești împotriva Ucrainei și a provocărilor la adresa Poloniei, stăm ferm împreună,” a transmis Sybiha pe platforma X.

Prințul Harry ajunge la Kiev și promite sprijin pentru mii de răniți ai războiului din Ucraina

Prințul Harry a făcut o vizită surprinzătoare la Kiev, dând curs invitației guvernului ucrainean. Alteța sa a anunțat noi programe ale Fundației Invictus Games pentru recuperarea militarilor răniți în conflictul cu Rusia.

Potrivit The Guardian, Harry a efectuat o vizită surpriză la Kiev, unde a declarat că vrea „să facă tot posibilul” pentru a sprijini recuperarea celor mii de soldați ucraineni răniți grav în cei trei ani de război cu Rusia.

Ucraina raportează peste un milion de pierderi în rândul trupelor rusești

Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a raportat pe 12 septembrie că Rusia a pierdut 1.092.780 de militari de la lansarea invaziei pe 24 februarie 2022. Numărul include 890 de pierderi înregistrate doar în ultimele 24 de ore.

Pe lângă pierderile de personal, raportul detaliază și pierderile de echipamente ale Rusiei: 11.177 tancuri, 23.266 vehicule blindate, 61.403 vehicule și rezervoare de combustibil, 32.668 sisteme de artilerie, 1.485 sisteme de lansare multiplă de rachete, 1.217 sisteme de apărare antiaeriană, 422 avioane, 341 elicoptere, 58.467 drone, 28 nave și ambarcațiuni și un submarin.

Drone ucrainene au lovit Moscova și facilități petroliere rusești

Un atac de amploare cu drone ucrainene a vizat Moscova și mai multe obiective petroliere din Rusia, scrie The Kyiv Independent.

Guvernatorul regiunii Leningrad, Aleksandr Drozdenko, a confirmat că atacul a provocat un incendiu pe o navă din Portul Primorsk, cel mai mare port de încărcare a petrolului din Rusia la Marea Baltică.

Polonia se aliază cu Ucraina și partenerii europeni pentru a-și consolida apărarea aeriană, anunță Tusk

Premierul polonez Donald Tusk a anunțat că Polonia va colabora cu Ucraina pentru a-și întări apărarea anti-dronă după recentul atac rusesc.

Franța, Marea Britanie, Suedia și Țările de Jos vor furniza echipamente militare, inclusiv avioane de luptă și baterii Patriot, pentru a sprijini eforturile Poloniei.

Reprezentanți ai armatei poloneze vor fi instruiți în Ucraina pentru apărarea împotriva dronelor

Polonia va trimite reprezentanți militari în Ucraina pentru instruire practică și consultări în neutralizarea dronelor rusești, a anunțat președintele ucrainean Volodimir Zelenski pe 11 septembrie.

Trump sugerează că incursiunea dronelor rusești în Polonia ar fi putut fi accidentală

Întrebat despre recentul incident cu drone în Polonia, președintele american Donald Trump a spus că „ar fi putut fi o greșeală”, adăugând că este nemulțumit de „tot ce ține de această situație”, potrivit The Kyiv Independent.

Zelenski și Kellogg discută despre sprijin militar și sancțiuni mai dure împotriva Rusiei

În cadrul unei întâlniri la Kiev, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și trimisul lui Trump, Keith Kellogg, au discutat despre furnizarea de armament suplimentar Ucrainei și intensificarea presiunii economice asupra Rusiei, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale a Ucrainei.