Războiul din Ucraina, ziua 1339. Kim Jong Un salută alianța militară „invincibilă” cu Rusia și îi onorează pe „eliberatorii” de la Kursk / Putin, sfidător după ce Trump a sancționat marile companii petroliere rusești

Kim Jong Un, a salutat alianța „invincibilă” a țării sale cu Rusia
Liderul Coreei de Nord, Kim Jong Un, a salutat alianța „invincibilă” a țării sale cu Rusia, în contextul în care a marcat un an de la desfășurarea trupelor sale în războiul Moscovei împotriva Ucrainei prin deschiderea unui muzeu în onoarea soldaților căzuți în luptă, scrie AlJazeera.
Vorbind joi la ceremonia de inaugurare a lucrărilor din capitala Phenian, Kim s-a adresat familiilor soldaților nord-coreeni care „au luptat în operațiunile de eliberare a Kurskului”, spunând că desfășurarea lor în Rusia „a marcat începutul unei noi istorii de solidaritate militantă” cu Moscova.
Putin, sfidător după ce Trump a sancționat marile companii petroliere rusești
Președintele rus Vladimir Putin a părut sfidător joi, după ce președintele SUA, Donald Trump, a impus sancțiuni celor două mari companii petroliere rusești pentru a-l presa pe liderul de la Kremlin să pună capăt războiului din Ucraina.
Experții au descris mișcarea drept „un șoc destul de mare” și o „lovitură serioasă” pentru principalii exportatori de petrol ai Rusiei.
Într-o mișcare surprinzătoare, președintele american Donald Trump a anunțat primele sancțiuni impuse Moscovei de administrația sa de la preluarea mandatului – un pas care, conform analiștilor, ar putea crea noi obstacole pentru sectorul petrolier rusesc.
SUA au impus sancțiuni asupra celor mai mari două companii petroliere din Rusia, Rosneft și Lukoil, pe 22 octombrie, cu scopul de a face presiuni asupra Kremlinului pentru a accepta un armistițiu în Ucraina.
Măsurile îngheață toate activele americane ale acestor companii. De asemenea, ele deschid calea pentru sancțiuni secundare împotriva instituțiilor străine care efectuează tranzacții cu cele de pe lista neagră .
Evenimente cheie din ultimele 24 de ore
- Ministerul Apărării din Rusia a declarat că forțele sale au capturat satul Pavlivka din regiunea Zaporojie din sud-estul Ucrainei, precum și satul Ivanivka din regiunea Dnipropetrovsk.
- Ministerul a mai spus că a atacat infrastructura energetică ucraineană, în ceea ce a susținut a fi un răspuns la atacurile ucrainene asupra unor ținte civile rusești.
- Atacurile rusești din Ucraina, comise miercuri, au ucis șase persoane, inclusiv doi copii, și au provocat pene de curent la nivel național, au declarat oficiali ucraineni.
- Forțele aeriene ucrainene au declarat că Rusia a lansat 405 drone și 28 de rachete asupra Ucrainei într-un atac care a avut loc peste noapte și care a vizat infrastructura energetică.
- Ucraina a doborât 16 rachete rusești și 333 de drone, în timp ce alte rachete au evitat apărarea și au lovit direct ținte, a declarat forțele aeriene.
- Ministrul ucrainean al Energiei, Svitlana Hrynchuk, a declarat că Rusia implementează o campanie metodică de distrugere a sistemului energetic al Ucrainei și vizează echipele de reparații care lucrează la instalațiile energetice cu atacuri secundare după loviturile inițiale.
- Dronele rusești au atacat Kievul pentru a doua noapte miercuri, rănind patru persoane, a declarat joi dimineață, Tymur Tkachenko, șeful administrației militare a orașului. Tkachenko a spus că dronele au avariat mai multe locuințe și alte clădiri, inclusiv o grădiniță.
- Armata ucraineană a anunțat că a atacat o fabrică de arme și muniții din regiunea rusă Mordovia și o rafinărie de petrol din Daghestan, în cadrul unor atacuri efectuate peste noapte.
- Viceamiralul rus Vladimir Țimlianski a declarat că armata rusă va încerca să folosească rezerviști pentru a apăra infrastructura civilă, cum ar fi rafinăriile de petrol, după o creștere bruscă a atacurilor cu drone ucrainene în interiorul țării în ultimele luni.
- Președintele rus Vladimir Putin a supravegheat un test al forțelor nucleare ale Rusiei pe uscat, pe mare și în aer pentru a exersa pregătirea și structura de comandă a acestora, potrivit rapoartelor. Testul a inclus lansarea unei rachete balistice intercontinentale Yars cu bază terestră, lansarea unei rachete balistice Sineva de pe un submarin nuclear în Marea Barents și lansarea unor rachete de croazieră cu capacitate nucleară de pe bombardiere strategice.