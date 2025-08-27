Ziua Independenței Republicii Moldova | Macron, Merz și Tusk sunt la Chișinău. Cei trei lideri europeni au susținut o conferință de presă alături de Maia Sandu

UPDATE 18:10 Merz: ușa către Uniunea Europeană este deschisă

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a declarat că participarea la sărbătoarea Independenței Republicii Moldova este „o onoare și o plăcere”, subliniind că alegerile care urmează vor fi decisive pentru viitorul țării, într-un context regional marcat de războiul Rusiei împotriva Ucrainei, relatează Agora.

„Primul mesaj este că ușa către Uniunea Europeană este deschisă. Republica Moldova nu este doar geografic, ci și istoric, parte a familiei europene”, a afirmat Merz, exprimând sprijinul Germaniei pentru continuarea reformelor, mai ales în domeniul energiei și al dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii.

„Vă sprijinim în păstrarea libertății și suveranității. Suntem conștienți de suferințele provocate de războiul Rusiei împotriva Ucrainei și de îngrijorările legate de securitatea regională”, a adăugat cancelarul.

Cancelarul german a avertizat că „zi de zi, Rusia continuă să submineze libertatea și prosperitatea Republicii Moldova, intervenind și încercând să pună la îndoială valorile democratice”.

El a adăugat că Germania și Uniunea Europeană sprijină Chișinăul în combaterea dezinformării, a atacurilor cibernetice și în consolidarea instituțiilor democratice.

UPDATE 17:40 Tusk: „Trebuie să fiți mândri de ceea ce ați realizat”

Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a declarat că Maia Sandu a devenit o „autoritate politică”.

El a subliniat că, la fiecare vizită în Republica Moldova, observă schimbări vizibile: „Trebuie să fiți mândri de ceea ce ați realizat”.

Totodată, Tusk a salutat rezultatele referendumului și a menționat că statele europene își doresc aderarea Republicii Moldova la UE: „Nu va exista o Polonie, Franță sau Germanie sigură, atât timp cât nu va siguranță și independență în Republica Moldova. Moldova nu mai este o țară intermediară, voi v-ați ales direcția și mergeți înainte”.

UPDATE 17:25 Macron: Franța susține în continuare parcursul european al Republicii Moldova

Emmanuel Macron a apreciat în discursul său progresele realizate de Republica Moldova în procesul de reforme, cu accent pe cea din domeniul justiției, și a reafirmat angajamentul Franței de a sprijini în continuare parcursul european al țării, relatează Ziarul de Gardă.

UPDATE 17:20 Maia Sandu: Alternativă la Europa nu există

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a marcat astăzi, la Chișinău, 34 de ani de la proclamarea Independenței, alături de lideri europeni de prim rang: Emmanuel Macron, Friedrich Merz și Donald Tusk. Șefa statului a subliniat în discursul său că Moldova își consolidează parcursul european și că alternativa la Uniunea Europeană ar însemna „blocaj în trecut”.

„Astăzi sărbătorim o țară liberă, respectată pentru oamenii onești și harnici, pentru solidaritatea noastră și pentru faptul că am rămas de partea bună a istoriei. Alternativă la Europa nu există, iar fără Uniunea Europeană, Moldova rămâne blocată în trecut”, a declarat Maia Sandu.

UPDATE 17:00 Maia Sandu, Emmanuel Macron, Friedrich Merz și Donald Tusk susțin o conferință de presă comună

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va susține astăzi, de la ora 17:10, o conferință de presă comună alături de președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și premierul Poloniei, Donald Tusk. Vizita liderilor europeni la Chișinău are loc cu prilejul marcării a 34 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova.

UPDATE 16:50 Macron, Merz și Tusk au ajuns la Chișinău

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, premierul Poloniei, Donald Tusk, și președintele Franței, Emmanuel Macron, au ajuns la Președinția Republicii Moldova. Aceștia au fost întâmpinați de președinta Maia Sandu.

Urmează ca aceștia să dea declarații de presă.

Zelenski, mesaj de sprijin pentru Republica Moldova de Ziua Independenței: „Împreună trebuie să ne apărăm popoarele, statele şi independenţa”

Volodimir Zelenski a transmis un mesaj de solidaritate Republicii Moldova de Ziua Independenţei. Președintele a felicitat-o pe Maia Sandu și poporul moldovean pentru curaj și implicare.

Președintele României, Nicușor Dan, vizită la Chișinău pe 30 august

Nicușor Dan va merge sâmbătă în Republica Moldova, unde se va întâlni cu Maia Sandu. Vizita marchează sprijinul României pentru drumul european al Chișinăului.

Statele Unite ale Americii felicită Republica Moldova cu ocazia Zilei Independenţei

Secretarul de Stat american, Marco Rubio, a transmis un mesaj de felicitări Republicii Moldova cu ocazia a 34 de ani de independenţă subliniind angajamentul Statelor Unite pentru libertate, democraţie şi prosperitate.

Ilie Bolojan reafirmă sprijinul României față de Republica Moldova cu prilejul Zilei Independenței

Premierul Ilie Bolojan a felicitat Republica Moldova de Ziua Independenței și a reafirmat sprijinul României pentru parcursul european al statului vecin.

Ursula von der Leyen felicită Republica Moldova cu ocazia Zilei Independenţei

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis un mesaj de felicitare Republicii Moldova şi preşedintei Maia Sandu, cu ocazia celebrării a 34 de ani de independenţă, subliniind sprijinul UE pentru parcursul european al ţării.

Liderii europeni se reunesc în Moldova pentru a sprijini parcursul pro-UE al Maiei Sandu

Pe 27 august, liderii Franței, Germaniei și Poloniei călătoresc în Republica Moldova pentru a-și arăta sprijinul ferm față de guvernarea pro-UE a președintei Maia Sandu, în contextul apropierii alegerilor parlamentare decisive din 28 septembrie, scrie Politico.

Vizita lor subliniază temerile privind ingerințele Rusiei și evidențiază angajamentul Europei de a menține Republica Moldova pe drumul integrării europene.

Liderii Europei, la Chișinău

Președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, participă la sărbătorile dedicate Zilei Independenței Republicii Moldova la Chișinău.

Prezența lor transmite un semnal clar că Moldova nu este singură în fața amenințărilor hibride venite de la Moscova, care a utilizat dezinformarea, cumpărarea de voturi și manipularea electorală pentru a submina aspirațiile europene ale țării.

Miza alegerilor din septembrie

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), condus de Maia Sandu, se confruntă cu un scrutin dificil, în condițiile în care există avertismente că Rusia pompează bani și răspândește dezinformări pentru a influența rezultatul.

Diaspora (aproximativ 250.000 de moldoveni din străinătate, mulți stabiliți în țările UE) este așteptată să joace din nou un rol decisiv, ca și în alegerile anterioare.

Fostul ministru adjunct de externe Nicu Popescu, acum candidat PAS, a subliniat că fiecare vot va conta, pe fondul atacurilor hibride de amploare.

Viitorul european al Moldovei

În timp ce UE dezbate posibilitatea accelerării negocierilor de aderare ale Moldovei, vizita lui Macron, Merz și Tusk oferă o reasigurare simbolică.

Rolul Poloniei este deosebit de semnificativ, arătând cum aderarea la UE a transformat o fostă țară din Pactul de la Varșovia într-o poveste de succes.

Oficialii europeni atrag atenția că soarta Moldovei contează nu doar pentru cetățenii săi, ci și pentru securitatea regională – o victorie a Rusiei în Ucraina sau în Moldova ar pune în pericol direct România și Polonia.

Mesajul comun al liderilor este clar: Moldova aparține Europei, iar independența sa trebuie protejată.

Ceremonii oficiale la monumentele naționale

În cadrul ceremoniilor dedicate Zilei Independenței Republicii Moldova, au fost organizate ceremonii de depunere de flori și coroane.

La ora 09:00, conducerea de vârf a statului a depus flori și coroane la monumentul „Maica Îndurerată”, iar la ora 10:00, la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt.

Mesajul Maiei Sandu

Cu această ocazie, președinta Maia Sandu a transmis un mesaj: „La mulți ani, Republica Moldova! Suntem astăzi în Moldova! Suntem aici pentru ca să ne exprimăm recunoștința față de eroii neamului nostru care, cu arma în mână, au apărat independența Republicii Moldova.

Să-i onorăm pe cei care și-au sacrificat propria viață pentru ca țara noastră să fie independentă.

Independența înseamnă să putem să ne croim singuri soarta, să decidem care este prezentul și care este viitorul nostru și viitorul copiilor noștri.

Și noi, moldovenii, alegem să trăim în pace, să trăim în libertate, să ne construim prosperitatea prin muncă onestă și să ne construim relații foarte bune cu toată lumea democratică.

Este datoria noastră față de părinții și bunicii noștri care au obținut independența, dar și datoria noastră față de copiii și de nepoțiii noștri ca să avem grijă de independența Republicii Moldova în fiecare zi și ca să o consolidăm, să o transformăm într-un stat puternic care să poată să neasigure această libertate și bunăstare pentru toate mulți ani de acum.”

Mesajul lui Igor Grosu

De asemenea, a fost prezent și președintele Parlamentului, Igor Grosu, care a adresat la rândul său un mesaj: „Cu fiecare an ce trece, Moldova devine, cred eu, mai matură, mai înțeleaptă, mai rezilientă, mai pregătită pentru a face față tuturor provocărilor. La mulți ani Moldova, la mulți ani tuturor celor care au aparat-o, au modelat-o, au făcut-o mai frumoasă, mai vestită și mai respectată în intreaga lume. La mulți ani!”

Mesajul lui Dorin Recean

La ceremonie a participat și prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, care a transmis cetățenilor următorul mesaj: „Independența ne unește atunci când aducem un omagiu celor care s-au sacrificat atunci când au avut grijă de familiile lor, atunci când educăm copiii în spiritul patriotismului și atunci când purtăm următoarele lupte necesare pentru construcția unui stat – unei Moldove independente, suverane și prospere.”

Mesajul Președintei Maia Sandu de Ziua Independenței: „Tu ești viitorul Moldovei”

Președinta Moldovei, Maia Sandu, a transmis pe Facebook un video cu ocazia Zilei Independenței.

„Tu ai păstrat tradițiile Moldovei și ai adunat familiile acasă. Tu ai muncit onest. Ai avut grijă de pământ. Și ai pus pe masă roadă bună.

Tu ai pus cărămidă peste cărămidă. Ai construit o școală. Ai făcut un drum. Ai construit un spital. Tu ți-ai crescut copiii cu dragoste de familie și de țară. Tu ai fost la datorie. Și ai ajutat mii de oameni.

Tu ai salvat o viață. Tu ai adus frumosul în viața noastră. Tu ai clădit o viață. Tu ești viitorul. Construiește pe moștenirea noastră și fii liber și puternic. Tot ce faci tu înseamnă Moldova.

Când tu te simți în siguranță, Moldova este în siguranță. Când tu acționezi liber și independent, Moldova este liberă și independentă.

Când tu alegi drumul corect, Moldova este pe drumul corect. Moldova trăiește prin tine. Prin fiecare mână care muncește. Prin fiecare inimă care iubește. Noi făurim drumul Moldovei.

La muți ani, Moldova!”

Republica Moldova marchează 34 de ani de la proclamarea independenței

Pe 27 august 2025, Republica Moldova marchează 34 de ani de la proclamarea independenței.

Potrivit comunicatului oficial emis de Președinția Republicii Moldova, evenimentele oficiale dedicate Zilei Naționale se vor desfășura sub genericul „Independența ne unește” și vor reuni cetățeni, reprezentanți ai autorităților publice și parteneri internaționali ai țării.

Ziua va debuta la ora 09:00 cu ceremonia depunerii de flori de către conducerea de vârf a statului la monumentul „Maica Îndurerată” din cadrul Complexului Memorial „Eternitate”. La ora 10:00, vor fi depuse flori și la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt.

În a doua parte a zilei, între orele 15:00 și 15:30, presa va fi invitată la ceremonia de întâmpinare a celor trei lideri europeni: Președintele Franței, Emmanuel Macron, Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk. Ceremonia oficială de bun venit este programată la ora 16:00, iar la 16:50 vor avea loc declarații de presă.

Seara, după ora 20:00, Președinta Republicii Moldova, însoțită de oaspeții de rang înalt, va urca pe scena din Piața Marii Adunări Naționale pentru a se adresa cetățenilor.