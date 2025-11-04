Prima pagină » Politic » Anca Alexandrescu, declarații despre decizia de a candida: „Au fost mulți care m-au acuzat că mă folosesc de Georgescu”

Anca Alexandrescu a spus că nu a candidat la alegerile prezidențiale din 2024 din cauza problemelor personale și a valului de critici, inclusiv acuzațiile că vrea să ia locul lui Georgescu sau Simion. Candidata la Primăria Capitalei a criticat actuala formulă de guvernare.
Anca Alexandrescu: Tot ce am făcut în ultimul an, alături de domnul Georgescu, am făcut pentru că am crezut
Grindeanu: Nu există ceva despre care să vă spun 100% că s-a luat decizie în coaliție
Sorin Grindeanu despre Congresul PSD: Mi-aș fi dorit să existe competiție
Grindeanu despre declarațiile Oanei Gheorghiu: Mi-aș dori ca noi să respectăm partenerul strategic
Anca Alexandrescu: Nu i-am cerut niciodată domnului Georgescu să mă susțină
Nițu Maria
04 nov. 2025, 21:15, Politic

Candidata pentru funcția de primar al Bucureștiului, Anca Alexandrescu, a declarat marți seară, la Marius Tucă Show, că nu s-a gândit în trecut să candideze pentru alegerile prezidențiale pentru că „anul trecut am avut un an foarte greu, niște evenimente în familie grele”, conform spuselor sale.

Întrebată în cadrul emisiunii dacă s-a gândit să candideze pentru alegerile prezidențiale din 2024, Anca Alexandrescu a declarat că a primit un val de critici la adresa ei în perioada aceea.

„A fost discuția asta și la alegerile prezidențiale. Au fost foarte mulți care atunci m-au jignit și m-au acuzat că mă folosesc de Călin Georgescu, că de fapt vreau să îi iau locul, că vreau să candidez. Ba că l-am trădat pe Simion, ba că l-am trădat pe Georgescu. Am îndurat cu stoicism toate aceste acuzații, așa cum le îndur și acum, pentru că adevărul iese întotdeauna la suprafață, dar am spus un lucru foarte important: copiii mei se află într-un moment extrem de important al vieții lor, sunt adolescenți, sunt în clasa a 11-a, se pregătesc pentru facultate și trebuie să le dedic foarte mult din timpul meu.”, a spus jurnalista de la Realitatea TV.

De asemenea, ea a adus câteva critici și la adresa actualei formule de guvernare a României, spunând că este o „structură coruptă”. Alexandrescu a declarat că există posibilitatea de a destrăma.

„Pentru că vorbeam și înainte să intrăm în direct, Marius, iată, țara a ajuns din păcate să fie condusă de un partid de 10% de USR. Au pus mâna pe România și mai mult de atâta.”, a spus ea.

Ea a mai declarat că regretă, în acest moment, faptul că nu mai moderează emisiunea „Culisele Statului Paralel”, de la Realitatea TV.

„Mă gândesc și acum într-un fel regret că nu mai fac emisiunea pentru că, de exemplu, aș fi făcut o emisiune zilele astea. Cum a reușit Cioloș să pună mâna pe România?”, a spus Alexandrescu.