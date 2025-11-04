Prima pagină » Politic » Anca Alexandrescu: Nu i-am cerut niciodată domnului Georgescu să mă susțină

Anca Alexandrescu: Nu i-am cerut niciodată domnului Georgescu să mă susțină

Candidata AUR la Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu, a declarat, la Marius Tucă Show, că știa dinainte de anunțul public făcut de Călin Georgescu și că între ei există o relație de prietenie, motiv pentru care nu ar fi îndrăznit să-i ceară susținerea pentru cursa electorală.
Cosmin Pirv
04 nov. 2025, 21:06, Politic

„Eu am știut dinainte că domnul Georgescu o să facă această declarație, noi avem o relație de prietenie. Eu n-aș fi îndrăznit niciodată să mă duc la domnul Georgescu să-i cer să mă susțină”, a afirmat Alexandrescu, potrivit gandul.ro.

Aceasta a explicat că tot ce a făcut în ultimul an, alături de suveraniști, Călin Georgescu și George Simion, a fost din convingere și nu din interes politic.

„Tot ce am făcut în ultimul an, alături de suveraniști și de domnii Georgescu și Simion, am făcut-o pentru că am crezut în acest lucru și am crezut în sinceritate”, a subliniat candidata AUR.

Anca Alexandrescu a respins acuzațiile potrivit cărora l-ar fi invitat pe Călin Georgescu în emisiunile sale pentru a face audiență.

„Sunt mulți care mă acuză că l-am chemat pe domnul Georgescu ca să fac audiență. Eu n-aș fi îndrăznit niciodată să-i cer așa ceva, pentru că am fost cea mai mare susținătoare a turului doi înapoi. Domnul Georgescu le transmite foarte clar susținătorilor săi să facă ceva. Nu putem rămâne în fața ecranelor și telefoanelor și să ia ăștia tot! Ajungem ca USR să ia cu 9% întreagă țară!”, a spus ea.