Ar putea scădea cota TVA-ului în cazul schimbării premierului? Nicușor Dan: „Nu este în discuție”

Președintele Dan a fost întrebat dacă, în eventualitatea schimbării premierului Ilie Bolojan, ar discuta cu un nou prim-ministru despre scăderea cotei standard de TVA.

„ TVA-ul este parte din bugetul pe 2026 și nu este în discuție o modificare a bugetului pe 2026”, a afirmat Dan.

Întrebat dacă exclude o revenire la cota de 19%, șeful statului a răspuns: „Da”.

Social-democrații se adună luni, de la ora 17.00, la Palatul Parlamentului, pentru o consultare internă în care urmează să decidă dacă îi mai acordă încredere premierului Bolojan. Șeful Executivului a exclus varianta demisiei. Prin urmare, PSD își va retrage proprii miniștri din Guvern. Consecința directă: Executivul devine interimar pentru 45 de zile.