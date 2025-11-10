Băluţă: Oraşul de 15 minute trebuie să devină realitate / Aeroportul din sudul Capitalei este un must

Invitat luni la B1 TV, Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4 şi candidatul PSD pentru Primăria Generală, a vorbit despre principalele sale proiecte şi viziunea pentru Capitală.

El a subliniat că Bucureştiul trebuie să adopte conceptul „City in City”, aplicat deja în marile oraşe europene, astfel încât locuitorii să aibă acces rapid la servicii şi infrastructură în proximitatea zonelor unde trăiesc.

Orașul de 15 minute

„Conceptul de oraş de 15 minute ar trebui să fie un deziderat. Trebuie să creăm cât mai multe facilităţi pe zone, pe celule, pentru a echilibra nordul cu sudul şi pentru a reduce traficul. Este un obiectiv esenţial pentru dezvoltarea macro-oraşului”, a spus Băluţă.

Acesta a adăugat că realizarea unui aeroport în zona de sud a Capitalei „este un must” şi o prioritate pentru echilibrarea dezvoltării metropolei.

Întrebat ce va face dacă nu va câştiga funcţia de primar general, Băluţă a spus că proiectele sale rămân legate de Bucureşti:

„Metroul magistralei M2 nu l-am făcut pentru sectorul 4, ci pentru toţi bucureştenii. La fel planşeul de la Unirii, staţia de pompieri, spitalele de stomatologie şi de pneumologie, toate sunt proiecte care deservesc întreg oraşul.”

El a subliniat că sistemul medical din Capitală are un rol naţional: „Bucureştiul este un centru universitar de excelenţă. Mulţi români vin aici cu speranţă să se însănătoşească. De aceea, trebuie să punem la punct infrastructura medicală.”

Candidatul PSD a spus că rezultatele obţinute până acum sunt munca unei echipe: „Eu nu exist singur. Exist împreună cu o echipă de oameni care au muncit pe brânci.”