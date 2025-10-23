Bolojan, despre neînțelegerile cu Grindeanu: Unele lucruri sunt inacceptabile

Ilie Bolojan a fost întrebat, joi seara, la Antena 3 CNN despre neînțelegerile pe care le are cu președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, pentru că el vrea să meargă cu același tip de proiect privind pensiile magistraților, care ar putea să pice la Curtea Constituțională și că a refuzat un grup de lucru între partidele politice din coaliție.

„În ceea ce privește dialogul și compromisurile, când am inițiat acest proiect, gândiți-vă că am avut o întâlnire cu reprezentanții CSM. Când le-am prezentat care sunt problemele, și anume că ne propunem să creștem vârsta de pensionare și să reducem pensia la o limită maximă de tip european, oricum e la nivelul maxim, nu la nivelul minim, ca să ne înțelegem, au spus că „vreți să ne scoateți pe cei care am îndeplinit vârsta de pensionare din sistem”. Păi cum să facem asta? „Păi dacă o să ne tăiați pensia, dacă o să știm că pensia e mai mică, noi o să plecăm”. Uite, o să facem o excepție și cei care aveți astăzi vârsta de pensionare și veți să lucrați peste 50 de ani, cred că este un lucru bun, și se va face o derogare în noua lege în așa fel încât să vă păstrați vechile drepturi. Și pe baza acestei discuții am făcut prima variantă a proiectului”, a spus Bolojan.

Premierul a spus că a avut, ulterior, o nouă întâlnire.

„Inițial proiectul propunea ca trecerea de la sistemul actual, în care se pensionează la 48 de ani, 49 de ani, la 65 de ani, să se facă de pe o zi pe altă. Și atunci am avut a doua întâlnire, am avut întâlnirea de la Palatul Cotroceni la invitația domnului președinte, cu mai mulți reprezentanți ai Justiției și unul din subiectele discutate, în afară de cele contondente privind nivelul pensiei și vârsta de pensioare, a fost și trecerea bruscă, care ar crea o oarecare tensiune pe bună dreptate în sistem, între cei care împlinesc o zi înainte vârsta de pensionare, care pleacă la 50 de ani, și cei care împlinesc vârsta de pensioare după aplicarea legii la o zi, după care pleacă la 65 de ani. (…) Bun, atunci am venit din nou cu îmbunătățiri, din nou proiectului, și am spus, hai să punem o perioadă, cât? Și au fost puși 11 ani, în așa fel încât în fiecare an să crească cu aproximativ un an și jumătate vârsta de pensie, ca în 2036 să intre, practic, să te pensionezi la 65 de ani. Deci cine împlinește acum 48 de ani, să spunem, mai face un an și jumătate, cine împlinește peste un an mai face încă 3 ani în plus și așa mai departe. Deci a fost a doua îmbunătățire. Dar nu e normal să te duci cum era acum, în care ieșirea la pensie la 65 de ani se face în 2063. Vă puteți da seama că este nesustenabil”, a mai spus Bolojan.

Premierul a explicat că trebuie ca guvernanții să se gândească ce se va întâmpla când peste 10 ani de zile vor ieși la pensie generațiile de 500 de mii de oameni care s-au născut în anii 1968-1969.

„Și din spate nu vin decât generații de 200 de mii în economie. Va fi insuportabil din punct de vedere bugetar. Bun, noi să trăim bine acum, dar eu nu vreau să amanetez și să nu văd ce se întâmplă acum. Pentru că lucrurile pe care le pățim astăzi și costurile pe care trebuie să le plătim sunt generate de decizii de acum un an, de acum 2 ani, de acum 5 ani, de acum 10 ani de zile. Lucrurile proaste care le face în guvernarea de astăzi se văd peste un an, peste 2, peste 3. Deci a fost a doua cedare. Ne-am întâlnit. Am avut întâlniri cu procurorul general. Au venit cu niște propuneri, le-am îmbunătățit. A venit cu asociația magistraților, ne-am întâlnit, le-am îmbunătățit. Pot negocia. Dar niciodată nu voi fi de acord să negociem lucrurile care sunt elementare și de bun simț”, mai spune premierul.

Întrebat de ce spune liderul PSD că nu a ținut cont de opiniile instituțiilor din domeniul justiției, Bolojan a spus că „au fost discuții, dar nu poți să ții cont de opinia ca pensia să fie cât salariul”.

„Adică sunt lucruri inacceptabile. Și gândiți-vă că am avut două ședințe de guvern în care s-au discutat acest proiect. Inițial când l-am depus la Parlament și apoi când am analizat propunerile venite din Parlament și la fiecare proiect de hotărâre eu întreb. Sunt observații, mai sunt intervenții? Nimeni, nimic. Și atunci proiectul a fost validat. Cu toți miniștrii la masă, cu toată lumea, există procese verbale, n-au fost niciun fel de probleme. (…) Credeți-mă că pot să discut orice fel de lucru, dar sunt niște probleme pe care nu le putem nega”, a explicat Ilie Bolojan.