Bolojan își dorește reducerea ajutorului de șomaj. Perioada propusă de premier

Șase luni. Banii care se economisesc trebuie folosiți pentru ca oamenii care se reangajează să fie susținuți să rămână angajați, acordând facilități celor care se reangajează, suportarea cheltuielor de navetă suplimentar un an de zile, două ani de zile, alte cheltuieli de genul acesta, în așa fel încât să încurajăm atât companiile să îi angajeze pe oamenii care intră din șomaj, dar și pe cei care sunt în această situație”, a spus Ilie Bolojan.

El susține că România are un deficit de forță de muncă într-o bună parte din sectoarele economice.

„Nu este normal să avem durata ajutorului de șomaj de un an de zile. Gândiți-vă că în marele orașe din România și în zonele metropolitane la o distanță de 20-30 de km practic nu ai cu cine lucra”, a spus șefului Guvernului.