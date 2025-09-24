Prima pagină » Politic » Bolojan își dorește reducerea ajutorului de șomaj. Perioada propusă de premier

Premierul Ilie Bolojan vrea ca perioada de acordare a ajutorului de șomaj să scadă la șase luni: Nu este normal să avem durata ajutorului de șomaj de un an de zile.
Bolojan, despre reforma fără concediere: Sunt de acord să găsim orice formulă să facem economii
Bolojan, despre protestul angajaților din Guvern: Nu mi se pare normal
Guvernul pregătește un pachet amplu de reforme în Administrație și Economie. Ce schimbări ar putea aduce
Bolojan: S-a făcut o fuziune între Mediu și Arii Protejate.Adunate aveau 1700 de angajați, după 2000
Bolojan, despre banii pentru partide: Toată lumea trebuie să fie parte la acest efort național
Cosmin Pirv
24 sept. 2025, 17:48, Politic

Șase luni. Banii care se economisesc trebuie folosiți pentru ca oamenii care se reangajează să fie susținuți să rămână angajați, acordând facilități celor care se reangajează, suportarea cheltuielor de navetă suplimentar un an de zile, două ani de zile, alte cheltuieli de genul acesta, în așa fel încât să încurajăm atât companiile să îi angajeze pe oamenii care intră din șomaj, dar și pe cei care sunt în această situație”, a spus Ilie Bolojan.

El susține că România are un deficit de forță de muncă într-o bună parte din sectoarele economice.

„Nu este normal să avem durata ajutorului de șomaj de un an de zile. Gândiți-vă că în marele orașe din România și în zonele metropolitane la o distanță de 20-30 de km practic nu ai cu cine lucra”, a spus șefului Guvernului.