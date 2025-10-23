Bolojan, răspuns pentru Grindeau: Orice partid are posibilitatea să depună moțiune

„Orice partid consideră că guvernul nu-și face datoria, are posibilitatea să depună moțiune de cenzură și să facă o majoritate în Parlament, cu AUR sau cu cine se poate, pentru ca guvernul să plece”, a declarat premierul Ilie Bolojan, joi, la Antena 3 CNN.

„Nu e o problemă. Dar vă spun ce efecte au acest tip de declarații și aceste lucruri care se întâmplă uneori în coaliție. Astfel de ieșiri publice pot afecta încrederea și stabilitatea guvernamentală”, a mai spus Ilie Bolojan, subliniind că prioritățile executivului rămân stabilitatea economică și reducerea deficitului bugetar.

„A doua problemă în ori declarații de genul acesta ține de încrederea oamenilor. Vă puteți da seama când oamenii așteaptă de la noi niște comportamente totuși așezate. Așteaptă că dacă sunt niște dispute să ți le rezolvi. Să nu uiți de ce te-ai angajat într-o guvernare. Dar, nu declarativ. Și dacă noi nu ne respectăm între noi, vă puteți da seama că e greu de presupus ca am putea recâștiga încrederea cetățenilor”, a conchis premierul.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a spus că Bolojan ar trebui să plece acasă dacă va propune un nou proiect pentru schimbarea condițiilor de pensionare ale magistraţilor, fără consultări cu specialiștii din domeniu sau fără a ţine cont de observaţiile preşedintelui Nicuşor Dan.

„Trebuie să plece acasă. Dacă, în continuare, face a doua oară aceeaşi procedură, fără a avea dialog cu toţi actorii, sau măcar să ţină cont de ce spune preşedintele României, atunci trebuie să plece acasă”, a spus Grindeanu.