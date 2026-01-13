Bolojan speră că decizia CCR va fi favorabilă Guvernului. Ce spune de pensiile militarilor?

Bolojan a fost întrebat, marți seara, la TVR, ce speranțe are de la CCR, în privința deciziei 16 ianuarie.

„Am căutat ca acest proiect de lege, care vine și face ordine în acest domeniu al pensiei magistraților, să respecte toate prevederile legale, să respecte toate deciziile care au fost adoptate de Curtea Constituțională pe această zonă și eu cred că acest proiect este constițional. Dacă se va lua o decizie sau nu se va lua, asta nu am de unde să știu. Dar Guvernul a făcut toate analizele în așa fel încât să venim cu un proiect bun. Asta este problema legată de legalitate. Dar aici, indiferent ce se discută legat de un proiect sau altul, există o realitate pe care nu o putem nega. Nicăieri în lume nu există sisteme în care oamenii se pensionează la 48-50 de ani, în care ies cu o pensie cât ultimul salariu. Nu există așa ceva și nu este moral, este valabil și la alte categorii, nu este suportabil, nu este sustenabil pentru economia românească și pentru sistemul de pensie individual”, spune Ilie Bolojan.

Cum vede pensionarea militarilor

Ilie Bolojan a fost întrebat dacă există o discuție în Guvern pentru mărirea vârstei de pensionare și pentru militari și polițiști. Premierul a afirmat că „aceasta este o realitate care privește și aceste categorii, iar aici controlul cheltuielilor nu-l faci prin reduceri de personal, pentru că este un deficit de personal, ci controlul cheltuielilor se face prin creșterea vârstei de pensionare, respectând niște reguli de bun simț”.

„Cei care astăzi au vârste de pensionare și se pot pensiona li se aplică, ca și în propunerea magistraților, varianta tranzitorie, adică pot să își mențină actuale drepturi, indiferent când lucrează. Noi nu ne dorim ca un val de oameni să plece la pensie, că nu ne ajută deloc. Nici pe ei nu-i ajută și nici pe noi. Asta e un element de bază. În al doilea rând, trebuie găsite variante, cât se poate, de corecte și de cinstite, pentru creșterea vârstei de pensionare, găsind niște formule de pensionare accelerată, acolo unde, într-adevăr, se justifică. Și eu am dat exemple, nu m-am ferit să spun asta. Una este să stai în pază la o instituție, la un sediu de instituție, de dimineața până seara, fără să ai niciun fel de probleme, fără să depui efort și poți să faci asta fără niciun fel de probleme până la 65 de ani. Și alta este să fii în fața guvernului sau la un meci, sau într-o situație tensionată, unde trebuie să ai o forță fizică, unde ai echipamentul pe tine. Și atunci, în cazul unui jandarm, cei care sunt, într-adevăr, în aceste brigăzi mobile, trebuie să-i găsească o formulă de pensionare mai repede”; a explicat premierul.

Întrebat când s-ar putea face aceste modificări, Ilie Bolojan a spus: „cu cât se fac mai repede, cu atât se fac mai bine. Cred că în acest an”.