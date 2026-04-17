„Când te înjură unii, e o binecuvântare”. Bolojan explică declarația care a stârnit valuri 

Întrebat dacă a spus, la o întâlnire cu PNL București, că „înjurăturile sunt o binecuvântare”, Bolojan a confirmat: „Ceva de genul acesta”.

Referitor la întrebarea privind cine sunt „unii” și care e binecuvântarea, premierul a explicat că se referă la cei deranjați de măsurile corecte. „Când închizi robinete, când pui reflectoare pe anumite zone și ești criticat, înseamnă că faci ce trebuie”, a spus el.

PNL, poziție fermă: fără coaliție cu PSD dacă se declanșează criza

Întrebat dacă se bazează în totalitate pe sprijinul PNL, Bolojan a răspuns că partidul și-a stabilit deja o poziție clară. Într-o ședință recentă, PNL a decis că nu va mai face parte dintr-o coaliție cu PSD dacă aceasta declanșează criza politică.

„În funcție de ce se va vota luni, probabil luni seară sau marți dimineață vom avea o reacție”, a spus premierul.

El a adăugat că nu sunt oameni care „potențează scandaluri”, dar că există un prag dincolo de care PNL va trebui să-și reconfirme decizia.

Rotativa cu PSD – mai are vreo șansă?

Referitor la întrebarea dacă rotativa guvernamentală ar putea fi refăcută, Bolojan a invocat două obstacole majore.

Primul este aritmetica parlamentară. Majorități nu se construiesc ușor, indiferent de configurația politică. „Ne place, nu ne place, trebuie să existe o majoritate”, a spus el.

Al doilea obstacol este pierderea încrederii. Bolojan a descris trei-patru luni de critici constante, fără nicio soluție alternativă propusă de PSD. „Când discutăm diferite lucruri, pun întrebări. Aveți alte variante? Sunteți de acord? Nu sunteți de acord? Totul se termina cu același tip de discuție”, a relatat premierul.

„Când ați fost serioși?”

Întrebat dacă mai vede posibilă o înțelegere cu PSD, Bolojan a pus răspuns cu o întrebare: „Dacă azi vă certați și mâine din nou stați la aceeași masă, când ați fost serioși?”.

A răspuns că, odată pierdută încrederea, reconstrucția ei devine aproape imposibilă. „Respectul, bunele intenții, patriotismul de a face ce trebuie pentru țară – acestea sunt elemente de bază. Dacă nu sunt respectate, e greu să mai faci alte înțelegeri”, a concluzionat premierul.