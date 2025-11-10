Câți bani vor fi economisiți prin reorganizarea Romsilva? Răspunsul Dianei Buzoianu

Diana Buzoianu a vorbit luni seara, la Prima News, despre situația reorganizării Romsilva și ce economii va face ministerul în urma acestui proces.

„Bonusurile de pensionare au fost tăiate, într-adevăr, de la 10 salarii am tăiat la 1, așa cum prevede legea de altfel. Noi suntem pe un traseu foarte clar de adoptare a hotărârii de reorganizare, care este esențială”, a spus Buzoianu.

Întrebată câți bani ar urma să fie economisiți în privința Romsilva în urma acestui pas, Diana Buzoianu a spus că „doar din reorganizare, sunt 11 milioane de lei care vor fi salvați anul acesta”.

În plus, Diana Buzoianu a mai completat faptul că în privința reorganizării ministerului Mediului, instituție pe care o conduce, a existat o scădere de mai mult de 10% din bugetul de salarii, convenită în Coaliție.

„Într-adevăr, la noi deja se resimte 10%. Noi am scăzut mai mult de 10%, pentru că tăindu-se sporurile, au fost tăiate aceste 10%. Deci noi ne încadrăm în această condiție”, a conchis Buzoianu.

Sursa video: Prima News