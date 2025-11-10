Prima pagină » Politic » Câți bani vor fi economisiți prin reorganizarea Romsilva? Răspunsul Dianei Buzoianu

Câți bani vor fi economisiți prin reorganizarea Romsilva? Răspunsul Dianei Buzoianu

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a fost întrebată, luni seara, la Prima News, câți bani vor fi economisiți în urma reorganizării Romsilva în anul 2025.
Buzoianu anunță că se ia în calcul extinderea RetuRO în mediul rural: Trebuie să dăm aceleași oportunități și oamenilor din rural să recicleze în aceleași condiții”
Buzoianu anunță că se ia în calcul extinderea RetuRO în mediul rural: Trebuie să dăm aceleași oportunități și oamenilor din rural să recicleze în aceleași condiții”
Daniel Băluță promite investiții masive în Capitală: „Am demonstrat că fac ceea ce spun”
Daniel Băluță promite investiții masive în Capitală: „Am demonstrat că fac ceea ce spun”
Daniel Băluță spune că problemele majore ale orașului nu se pot rezolva peste noapte: „Avem gazele, avem apa, vedem că tot orașul este brăzdat de șantiere mici”
Daniel Băluță spune că problemele majore ale orașului nu se pot rezolva peste noapte: „Avem gazele, avem apa, vedem că tot orașul este brăzdat de șantiere mici”
Diana Buzoianu, despre banii alocați pentru gardurile electrice pentru urși: Vorbim de niște măsuri care pot salva viețile oamenilor 
Diana Buzoianu, despre banii alocați pentru gardurile electrice pentru urși: Vorbim de niște măsuri care pot salva viețile oamenilor 
Băluţă: Oraşul de 15 minute trebuie să devină realitate / Aeroportul din sudul Capitalei este un must
Băluţă: Oraşul de 15 minute trebuie să devină realitate / Aeroportul din sudul Capitalei este un must
Departamentul Politic
10 nov. 2025, 20:13, Politic

Diana Buzoianu a vorbit luni seara, la Prima News, despre situația reorganizării Romsilva și ce economii va face ministerul în urma acestui proces.

„Bonusurile de pensionare au fost tăiate, într-adevăr, de la 10 salarii am tăiat la 1, așa cum prevede legea de altfel. Noi suntem pe un traseu foarte clar de adoptare a hotărârii de reorganizare, care este esențială”, a spus Buzoianu. 

Întrebată câți bani ar urma să fie economisiți în privința Romsilva în urma acestui pas, Diana Buzoianu a spus că „doar din reorganizare, sunt 11 milioane de lei care vor fi salvați anul acesta”. 

În plus, Diana Buzoianu a mai completat faptul că în privința reorganizării ministerului Mediului, instituție pe care o conduce, a existat o scădere de mai mult de 10% din bugetul de salarii, convenită în Coaliție.

„Într-adevăr, la noi deja se resimte 10%. Noi am scăzut mai mult de 10%, pentru că tăindu-se sporurile, au fost tăiate aceste 10%. Deci noi ne încadrăm în această condiție”, a conchis Buzoianu. 

Sursa video: Prima News