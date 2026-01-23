Ce poziție trebuie să aibă România în ceea ce privește Groenlanda? Răspunsul lui Bolojan

Întrebat despre poziția pe care România ar trebui să o adopte în ceea ce privește Groenlanda, Ilie Bolojan a spus, vineri, la Digi 24, că cele două variante în care România ar putea trimite soldați români în Groenlanda sunt excluse.

„În ceea ce privește situația din Groenlandă, este foarte bine că după Summit-ul de la Davos, lucrurile s-au temperat, au loc discuții care să rezolve atât aspectele care țin de independența acestui teritoriu, dar și de existența unei formule prin care Statele Unite să-și consolideze bazele militare în zona respectivă. Dar eu cred, și asta este o convingere personală, în afară de poziția pe care o dețin astăzi, că pentru România este important să susțină în plan internațional politici care țin de respectarea regulilor internaționale”, a spus Bolojan.

În plus, Ilie Bolojan a mai spus că gândindu-se în ce zonă a lumii este România și ce evenimente istorice au fost de-a lungul anilor în această parte de lume, crede că România nu poate fi altfel decât „un susținător al granițelor, al regulilor internaționale, pentru că aceasta este calea sigură pentru România”.