Ciucu anunță ce se schimbă în viața bucureștenilor în 2026. Ultimatum dur pentru STB

Ciprian Ciucu a detaliat la Digi24 planurile pentru 2026 și a lansat un ultimatum dur privind situația de la transportul public.

Întrebat cum se va schimba viața bucureștenilor în acest an, primarul a răspuns: „Mai multă ordine și curățenie”.

Referitor la promisiunile din campania electorală, Ciucu a spus: „Dacă vă uitați la campania mea electorală o să vedeți că nu am propus lucruri în acest mandat care să fie extraordinare. Am propus reforme”.

„Am zis că în acești doi ani o să fie mai multă ordine și curățenie. Asta e tot ce am zis”, a adăugat edilul.

Concurs pentru director la STB

Întrebat dacă se va schimba ceva la RATB, primarul a răspuns că în acest moment la STB este un concurs pentru Consiliul de Administrație.

„Este demarat înainte să vin eu primar. Este în desfășurare, s-au depus CV-uri. Consiliul de Administrație va numi directorul”, a explicat Ciucu.

Referitor la propria sa implicare în acest proces, edilul a declarat: „Primarul este parcat undeva pe stânga în această decizie. Sunt și eu curios cine o să fie director. Sper să fie măcar pe bune concursul”.

Audit la costurile de operare

Referitor la ce ar trebui să facă noua conducere, Ciucu a spus: „În primul și în primul rând a crescut foarte mult costul de operare și vreau să văd de ce”.

„De ce costă acum serviciul de transport public în București de două ori mai mult decât pe timpul lui Firea? De ce? Sunt mai multe linii? Dăm 150 milioane de lei la voluntari pentru liniile lor? Vreau să văd de ce”, a continuat primarul.

Întrebat despre contracte suspecte, edilul a declarat: „Sunt contracte care sunt poate ciudate. Nu vreau să văd prostii, dar vreau să comand un audit acolo”.

Ultimatum dur pentru sindicate

Referitor la modul de abordare a problemelor de la STB, Ciucu a avertizat: „Când îți ajunge cuțitul la os, nu mai stai să optimizezi, să mai discuți, să mai negociezi. Ori albă, ori neagră. Să fie foarte, foarte clar”.

Întrebat despre poziția partidelor din Consiliul General, primarul a răspuns: „Dacă își imaginează partidele din Consiliul General că mai negociem, că mai… Nu mai e de unde”.

„Alternativa, dacă nu o să mă înțeleg cu STB și cu ce se întâmplă acolo, este insolvența. Să fie foarte, foarte clar. Alternativa aceasta este”, a declarat Ciucu.

Referitor la șansele de înțelegere, edilul a adăugat: „Eu cred că mă înțeleg mult mai bine cu primarul ca negociator cu sindicatele decât cu judecătorul sindic. Primarul este politician”.

Continuarea investițiilor

Întrebat despre proiectele majore, primarul a răspuns: „Continuăm investițiile pe metrou”.

Referitor la proiectele deja începute, Ciucu a declarat: „Proiectele deja începute se vor întâmpla și vor fi finalizate”.

Întrebat despre prioritățile sale, edilul a răspuns: „Caut soluții ca liniile de tramvai, care sunt foarte importante în ecuație, să fie proiectele executate, să dăm în folosință”.

Proiecte de regenerare urbană

Referitor la viziunea sa pe termen lung, Ciucu a spus: „Lucrurile nu vor rămâne, nu vor stagna, ca să fie foarte, foarte clar”.

„Dacă vreți ca să schimbăm orașul la față, să fie mai curat și mai ordonat, să avem proiecte de regenerare urbană, zona centrală în special, care în acest moment este o rușine, avem nevoie de fonduri”, a declarat primarul.

„Dar ca să se întâmple aceste lucruri, ca să apară acele proiecte efectiv, care să se vadă și să ne mândrim cu orașul nostru, avem nevoie de bani”, a conchis Ciucu.