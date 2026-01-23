Prima pagină » Politic » Consiliul pentru Pace propus de Trump: România a început analiza. Președintele Nicușor Dan dezminte suma de 1 miliard de dolari

România a demarat o analiză internă privind invitația de a se alătura Consiliului pentru Pace propus de președintele american Donald Trump, fără a-și asuma, în acest stadiu, vreun angajament politic sau financiar, a declarat președintele Nicușor Dan, la finalul Consiliului European de la Bruxelles.
Șeful statului a precizat că autoritățile române au comunicat oficial părții americane, pe cale diplomatică, faptul că analiza este în curs și că, în paralel, Ministerul Afacerilor Externe a purtat consultări cu mai multe state europene apropiate pentru a evalua modul în care această invitație ar trebui tratată.

„Noi doar în mod politicos, diplomatic, am comunicat că am început analiza. Parte din această analiză este și dialogul cu țări europene”, a explicat președintele.

În același context, Nicușor Dan a respins informațiile potrivit cărora participarea României ar presupune o contribuție financiară de un miliard de dolari, subliniind că o asemenea sumă nu a fost discutată în cadrul Consiliului European.

„Această sintagmă de 1 miliard nu s-a pomenit azi în Consiliul European”, a declarat el.

Președintele a explicat că suma vehiculată se referă exclusiv la membrii permanenți ai viitorului Consiliu pentru Pace, în timp ce statele invitate, categorie în care s-ar încadra și România, nu ar avea obligații financiare. Mai mult, potrivit propunerii actuale de cartă, țările invitate nu ar trebui să plătească nimic timp de trei ani.

„Este o propunere de cartă care este subiect de negociere între Statele Unite și țările care vor să se alăture”, a adăugat Nicușor Dan.

Discuțiile privind Consiliul pentru Pace vizează, printre altele, compatibilitatea acestuia cu Carta ONU, limitarea mandatului în zone precum Gaza și respectarea angajamentelor internaționale asumate de statele participante.

